Il prezzo in tempo reale di BLACKHOLE oggi è 0.148 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BLACK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BLACK su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di BLACKHOLE oggi è 0.148 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BLACK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BLACK su MEXC ora.

Logo BLACKHOLE

Valore BLACKHOLE (BLACK)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BLACK:

+0.40%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di BLACKHOLE (BLACK)
Informazioni sui prezzi di BLACKHOLE (BLACK) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

-1.73%

+0.40%

-17.28%

-17.28%

Il prezzo in tempo reale di BLACKHOLE (BLACK) è $ 0.148. Nelle ultime 24 ore, BLACK ha oscillato tra un minimo di $ 0.1414 e un massimo di $ 0.1576, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BLACK è $ 1.542695123942573, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.13900268936037719.

In termini di performance a breve termine, BLACK è variato del -1.73% nell'ultima ora, del +0.40% nelle 24 ore e del -17.28% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di BLACKHOLE (BLACK)

No.3721

AVAX_CCHAIN

L'attuale capitalizzazione di mercato di BLACKHOLE è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 57.17K. La fornitura circolante di BLACK è 0.00, con una fornitura totale di 114083333. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 16.88M.

Cronologia dei prezzi di BLACKHOLE (BLACK) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di BLACKHOLE per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000588+0.40%
30 giorni$ -0.1921-56.49%
60 giorni$ -0.1669-53.01%
90 giorni$ -1.144-88.55%
Variazione del prezzo di BLACKHOLE di oggi

Oggi, BLACK ha registrato una variazione di $ +0.000588 (+0.40%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di BLACKHOLE in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.1921 (-56.49%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di BLACKHOLE in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BLACK ha registrato una variazione di $ -0.1669 (-53.01%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di BLACKHOLE in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -1.144 (-88.55%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di BLACKHOLE (BLACK)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di BLACKHOLE.

Che cos'è BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole è un DEX di nuova generazione su Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di BLACKHOLE in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BLACK per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su BLACKHOLE sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di BLACKHOLE fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di BLACKHOLE (USD)

Quanto varrà BLACKHOLE (BLACK) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset BLACKHOLE (BLACK) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per BLACKHOLE.

Controlla subito la previsione del prezzo di BLACKHOLE!

Economia del token di BLACKHOLE (BLACK)

Comprendere l'economia del token di BLACKHOLE (BLACK) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BLACK!

Come acquistare BLACKHOLE (BLACK)

Stai cercando come acquistare BLACKHOLE? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente BLACKHOLE su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BLACK in valute locali

Risorsa BLACKHOLE

Per una comprensione più approfondita di BLACKHOLE, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale BLACKHOLE
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo BLACKHOLE

Quanto vale oggi BLACKHOLE (BLACK)?
Il prezzo in tempo reale di BLACK in USD è 0.148 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BLACK in USD?
Il prezzo attuale di BLACK in USD è $ 0.148. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di BLACKHOLE?
La capitalizzazione di mercato per BLACK è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BLACK?
La fornitura circolante di BLACK è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BLACK?
BLACK ha raggiunto un prezzo ATH di 1.542695123942573 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BLACK?
BLACK ha visto un prezzo ATL di 0.13900268936037719 USD.
Qual è il volume di trading di BLACK?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BLACK è $ 57.17K USD.
BLACK salirà quest'anno?
BLACK potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BLACK per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di BLACKHOLE (BLACK)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-18 16:36:53Aggiornamenti del settore
Indice di Paura e Avidità delle Criptovalute attualmente a 23, ancora nella zona di estrema paura
10-18 09:33:00Aggiornamenti del settore
Le Liquidazioni Globali 24 Ore Salgono a $1,02 Miliardi, Bitcoin Raggiunge il Prezzo Più Basso da Inizio Luglio
10-17 19:52:08Aggiornamenti del settore
La Domanda di Avversione al Rischio Globale Aumenta a Causa di Problemi di Prestiti Non Performanti in Due Banche Statunitensi
10-17 14:38:57Aggiornamenti del settore
Le Azioni Crypto USA Ampiamente in Calo, MSTR Giù del 4,35%, HSDT, Azione di Tesoreria di SOL, Giù del 36,49%
10-17 08:10:00Aggiornamenti del settore
Il rendimento di ottobre di Bitcoin quest'anno è temporaneamente riportato a -4,74%, mentre il rendimento medio storico precedente era del 21,89%
10-17 04:42:12Aggiornamenti del settore
Nelle ultime 24 ore, le liquidazioni globali hanno superato i $500 milioni, principalmente posizioni long

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

