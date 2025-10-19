Valore BLACKHOLE (BLACK)
-1.73%
+0.40%
-17.28%
-17.28%
Il prezzo in tempo reale di BLACKHOLE (BLACK) è $ 0.148. Nelle ultime 24 ore, BLACK ha oscillato tra un minimo di $ 0.1414 e un massimo di $ 0.1576, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BLACK è $ 1.542695123942573, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.13900268936037719.
In termini di performance a breve termine, BLACK è variato del -1.73% nell'ultima ora, del +0.40% nelle 24 ore e del -17.28% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
No.3721
AVAX_CCHAIN
L'attuale capitalizzazione di mercato di BLACKHOLE è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 57.17K. La fornitura circolante di BLACK è 0.00, con una fornitura totale di 114083333. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 16.88M.
Tieni traccia delle variazioni di prezzo di BLACKHOLE per oggi, 30, 60 e 90 giorni:
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ +0.000588
|+0.40%
|30 giorni
|$ -0.1921
|-56.49%
|60 giorni
|$ -0.1669
|-53.01%
|90 giorni
|$ -1.144
|-88.55%
Oggi, BLACK ha registrato una variazione di $ +0.000588 (+0.40%), che riflette la sua ultima attività di mercato.
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.1921 (-56.49%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.
Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BLACK ha registrato una variazione di $ -0.1669 (-53.01%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.
Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -1.144 (-88.55%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.
Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di BLACKHOLE (BLACK)?
Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di BLACKHOLE.
Blackhole è un DEX di nuova generazione su Avalanche C-Chain.
BLACKHOLE è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di BLACKHOLE in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.
Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BLACK per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su BLACKHOLE sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.
Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di BLACKHOLE fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.
Quanto varrà BLACKHOLE (BLACK) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset BLACKHOLE (BLACK) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per BLACKHOLE.
Controlla subito la previsione del prezzo di BLACKHOLE!
Comprendere l'economia del token di BLACKHOLE (BLACK) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BLACK!
Stai cercando come acquistare BLACKHOLE? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente BLACKHOLE su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.
Per una comprensione più approfondita di BLACKHOLE, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|10-18 16:36:53
|Aggiornamenti del settore
Indice di Paura e Avidità delle Criptovalute attualmente a 23, ancora nella zona di estrema paura
|10-18 09:33:00
|Aggiornamenti del settore
Le Liquidazioni Globali 24 Ore Salgono a $1,02 Miliardi, Bitcoin Raggiunge il Prezzo Più Basso da Inizio Luglio
|10-17 19:52:08
|Aggiornamenti del settore
La Domanda di Avversione al Rischio Globale Aumenta a Causa di Problemi di Prestiti Non Performanti in Due Banche Statunitensi
|10-17 14:38:57
|Aggiornamenti del settore
Le Azioni Crypto USA Ampiamente in Calo, MSTR Giù del 4,35%, HSDT, Azione di Tesoreria di SOL, Giù del 36,49%
|10-17 08:10:00
|Aggiornamenti del settore
Il rendimento di ottobre di Bitcoin quest'anno è temporaneamente riportato a -4,74%, mentre il rendimento medio storico precedente era del 21,89%
|10-17 04:42:12
|Aggiornamenti del settore
Nelle ultime 24 ore, le liquidazioni globali hanno superato i $500 milioni, principalmente posizioni long
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
Importo
1 BLACK = 0.148 USD
-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker