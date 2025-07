Scopri informazioni chiave su Bitcastle (BCE), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.

Informazioni su Bitcastle BCE

BCE token powers bitcastle.io, offering trading fee discounts and future utilities to drive user growth and ecosystem expansion.

Sito web ufficiale: https://bitcastle.io/en Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x34d12f761847a05dfa33a1692440588f4b5f7f24be619334e29d74e083f5e64e::bce::BCE/txs