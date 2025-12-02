Anome è una piattaforma di emissione di asset e GameFi basata su blockchain che unisce DeFi, NFTFi e intelligenza artificiale. Introduce un meccanismo trasparente di blocco dei fondi per prevenire i rug pull, consentendo al contempo ai giocatori di coniare, fare trading e combattere con carte NFT, guadagnare attraverso il mining di LP e partecipare alla governance DAO.