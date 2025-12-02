Maggiori informazioni su ANOME
Economia del token di ANOME (ANOME)
Economia del token e analisi del prezzo di ANOME (ANOME)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ANOME (ANOME), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su ANOME ANOME
Anome è una piattaforma di emissione di asset e GameFi basata su blockchain che unisce DeFi, NFTFi e intelligenza artificiale. Introduce un meccanismo trasparente di blocco dei fondi per prevenire i rug pull, consentendo al contempo ai giocatori di coniare, fare trading e combattere con carte NFT, guadagnare attraverso il mining di LP e partecipare alla governance DAO.
Economia del token di ANOME (ANOME): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di ANOME (ANOME) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token ANOME che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token ANOME possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di ANOME, esplora il prezzo in tempo reale del token ANOME!
Come acquistare ANOME
Vuoi aggiungere ANOME (ANOME) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di ANOME, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di ANOME (ANOME)
L'analisi della cronologia dei prezzi di ANOME aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di ANOME
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi ANOME? La nostra pagina di previsione dei prezzi di ANOME combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
