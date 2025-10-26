Il prezzo in tempo reale di AMD oggi è 255.21 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AMDON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AMDON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di AMD oggi è 255.21 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi AMDON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di AMDON su MEXC ora.

Logo AMD

Valore AMD (AMDON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in AMDON:

$255.26
$255.26
-0.02%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di AMD (AMDON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:21:17 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di AMD (AMDON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 251.67
$ 251.67
Min sulle 24h
$ 258.15
$ 258.15
Max sulle 24h

$ 251.67
$ 251.67

$ 258.15
$ 258.15

$ 255.41095867993144
$ 255.41095867993144

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579

-0.09%

-0.02%

+9.11%

+9.11%

Il prezzo in tempo reale di AMD (AMDON) è $ 255.21. Nelle ultime 24 ore, AMDON ha oscillato tra un minimo di $ 251.67 e un massimo di $ 258.15, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di AMDON è $ 255.41095867993144, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 149.93556428664579.

In termini di performance a breve termine, AMDON è variato del -0.09% nell'ultima ora, del -0.02% nelle 24 ore e del +9.11% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di AMD (AMDON)

No.1823

$ 2.07M
$ 2.07M

$ 61.02K
$ 61.02K

$ 2.07M
$ 2.07M

8.10K
8.10K

8,095.81244785
8,095.81244785

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di AMD è $ 2.07M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 61.02K. La fornitura circolante di AMDON è 8.10K, con una fornitura totale di 8095.81244785. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.07M.

Cronologia dei prezzi di AMD (AMDON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di AMD per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0511-0.02%
30 giorni$ +94.1+58.40%
60 giorni$ +155.21+155.21%
90 giorni$ +155.21+155.21%
Variazione del prezzo di AMD di oggi

Oggi, AMDON ha registrato una variazione di $ -0.0511 (-0.02%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di AMD in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +94.1 (+58.40%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di AMD in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, AMDON ha registrato una variazione di $ +155.21 (+155.21%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di AMD in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +155.21 (+155.21%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di AMD (AMDON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di AMD.

Che cos'è AMD (AMDON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

AMD è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di AMD in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di AMDON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su AMD sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di AMD fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di AMD (USD)

Quanto varrà AMD (AMDON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset AMD (AMDON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per AMD.

Controlla subito la previsione del prezzo di AMD!

Economia del token di AMD (AMDON)

Comprendere l'economia del token di AMD (AMDON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token AMDON!

Come acquistare AMD (AMDON)

Stai cercando come acquistare AMD? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente AMD su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

AMDON in valute locali

1 AMD (AMDON) in VND
6,715,851.15
1 AMD (AMDON) in AUD
A$390.4713
1 AMD (AMDON) in GBP
191.4075
1 AMD (AMDON) in EUR
219.4806
1 AMD (AMDON) in USD
$255.21
1 AMD (AMDON) in MYR
RM1,076.9862
1 AMD (AMDON) in TRY
10,703.5074
1 AMD (AMDON) in JPY
¥38,791.92
1 AMD (AMDON) in ARS
ARS$380,342.0151
1 AMD (AMDON) in RUB
20,317.2681
1 AMD (AMDON) in INR
22,409.9901
1 AMD (AMDON) in IDR
Rp4,253,498.2986
1 AMD (AMDON) in PHP
14,993.5875
1 AMD (AMDON) in EGP
￡E.12,150.5481
1 AMD (AMDON) in BRL
R$1,373.0298
1 AMD (AMDON) in CAD
C$357.294
1 AMD (AMDON) in BDT
31,186.662
1 AMD (AMDON) in NGN
372,568.3185
1 AMD (AMDON) in COP
$989,183.7516
1 AMD (AMDON) in ZAR
R.4,404.9246
1 AMD (AMDON) in UAH
10,665.2259
1 AMD (AMDON) in TZS
T.Sh.634,850.1876
1 AMD (AMDON) in VES
Bs54,104.52
1 AMD (AMDON) in CLP
$240,152.61
1 AMD (AMDON) in PKR
Rs71,706.3537
1 AMD (AMDON) in KZT
137,430.585
1 AMD (AMDON) in THB
฿8,332.6065
1 AMD (AMDON) in TWD
NT$7,870.6764
1 AMD (AMDON) in AED
د.إ936.6207
1 AMD (AMDON) in CHF
Fr201.6159
1 AMD (AMDON) in HKD
HK$1,980.4296
1 AMD (AMDON) in AMD
֏97,742.8779
1 AMD (AMDON) in MAD
.د.م2,353.0362
1 AMD (AMDON) in MXN
$4,708.6245
1 AMD (AMDON) in SAR
ريال957.0375
1 AMD (AMDON) in ETB
Br38,539.2621
1 AMD (AMDON) in KES
KSh32,970.5799
1 AMD (AMDON) in JOD
د.أ180.94389
1 AMD (AMDON) in PLN
931.5165
1 AMD (AMDON) in RON
лв1,115.2677
1 AMD (AMDON) in SEK
kr2,398.974
1 AMD (AMDON) in BGN
лв428.7528
1 AMD (AMDON) in HUF
Ft85,610.1945
1 AMD (AMDON) in CZK
5,336.4411
1 AMD (AMDON) in KWD
د.ك78.09426
1 AMD (AMDON) in ILS
837.0888
1 AMD (AMDON) in BOB
Bs1,760.949
1 AMD (AMDON) in AZN
433.857
1 AMD (AMDON) in TJS
SM2,355.5883
1 AMD (AMDON) in GEL
691.6191
1 AMD (AMDON) in AOA
Kz234,137.3103
1 AMD (AMDON) in BHD
.د.ب95.95896
1 AMD (AMDON) in BMD
$255.21
1 AMD (AMDON) in DKK
kr1,638.4482
1 AMD (AMDON) in HNL
L6,671.1894
1 AMD (AMDON) in MUR
11,619.7113
1 AMD (AMDON) in NAD
$4,404.9246
1 AMD (AMDON) in NOK
kr2,554.6521
1 AMD (AMDON) in NZD
$441.5133
1 AMD (AMDON) in PAB
B/.255.21
1 AMD (AMDON) in PGK
K1,074.4341
1 AMD (AMDON) in QAR
ر.ق928.9644
1 AMD (AMDON) in RSD
дин.25,760.8974
1 AMD (AMDON) in UZS
soʻm3,112,316.5752
1 AMD (AMDON) in ALL
L21,182.43
1 AMD (AMDON) in ANG
ƒ456.8259
1 AMD (AMDON) in AWG
ƒ456.8259
1 AMD (AMDON) in BBD
$510.42
1 AMD (AMDON) in BAM
KM428.7528
1 AMD (AMDON) in BIF
Fr752,614.29
1 AMD (AMDON) in BND
$329.2209
1 AMD (AMDON) in BSD
$255.21
1 AMD (AMDON) in JMD
$40,922.9235
1 AMD (AMDON) in KHR
1,029,070.5225
1 AMD (AMDON) in KMF
Fr108,209.04
1 AMD (AMDON) in LAK
5,548,043.3673
1 AMD (AMDON) in LKR
රු77,499.6207
1 AMD (AMDON) in MDL
L4,336.0179
1 AMD (AMDON) in MGA
Ar1,154,794.6248
1 AMD (AMDON) in MOP
P2,041.68
1 AMD (AMDON) in MVR
3,904.713
1 AMD (AMDON) in MWK
MK443,072.6331
1 AMD (AMDON) in MZN
MT16,307.919
1 AMD (AMDON) in NPR
रु35,828.9319
1 AMD (AMDON) in PYG
1,809,949.32
1 AMD (AMDON) in RWF
Fr369,799.29
1 AMD (AMDON) in SBD
$2,097.8262
1 AMD (AMDON) in SCR
3,567.8358
1 AMD (AMDON) in SRD
$10,129.2849
1 AMD (AMDON) in SVC
$2,230.5354
1 AMD (AMDON) in SZL
L4,412.5809
1 AMD (AMDON) in TMT
m895.7871
1 AMD (AMDON) in TND
د.ت748.02051
1 AMD (AMDON) in TTD
$1,730.3238
1 AMD (AMDON) in UGX
Sh889,151.64
1 AMD (AMDON) in XAF
Fr143,938.44
1 AMD (AMDON) in XCD
$689.067
1 AMD (AMDON) in XOF
Fr143,938.44
1 AMD (AMDON) in XPF
Fr26,031.42
1 AMD (AMDON) in BWP
P3,641.8467
1 AMD (AMDON) in BZD
$512.9721
1 AMD (AMDON) in CVE
$24,306.2004
1 AMD (AMDON) in DJF
Fr45,172.17
1 AMD (AMDON) in DOP
$16,251.7728
1 AMD (AMDON) in DZD
د.ج33,220.6857
1 AMD (AMDON) in FJD
$579.3267
1 AMD (AMDON) in GNF
Fr2,219,050.95
1 AMD (AMDON) in GTQ
Q1,952.3565
1 AMD (AMDON) in GYD
$53,389.932
1 AMD (AMDON) in ISK
kr31,390.83

Per una comprensione più approfondita di AMD, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale AMD
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo AMD

Quanto vale oggi AMD (AMDON)?
Il prezzo in tempo reale di AMDON in USD è 255.21 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da AMDON in USD?
Il prezzo attuale di AMDON in USD è $ 255.21. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di AMD?
La capitalizzazione di mercato per AMDON è $ 2.07M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di AMDON?
La fornitura circolante di AMDON è 8.10K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di AMDON?
AMDON ha raggiunto un prezzo ATH di 255.41095867993144 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di AMDON?
AMDON ha visto un prezzo ATL di 149.93556428664579 USD.
Qual è il volume di trading di AMDON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per AMDON è $ 61.02K USD.
AMDON salirà quest'anno?
AMDON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di AMDON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:21:17 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di AMD (AMDON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$255.26
$111,651.98

$3,955.03

$0.06100

$7.4534

$194.32

$111,651.98

$3,955.03

$2.6244

$194.32

$0.19745

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000106

$0.186589

$0.5220

$0.5220

$0.00011850

$0.051932

$0.0000000000000000000165

$0.0000000000676

