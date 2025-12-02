AKEDO è un motore di creazione di giochi e contenuti basato sul vibe coding e una piattaforma di lancio che utilizza AI agent per migliorare l'efficienza dello sviluppo di 100 volte rispetto alle soluzioni LLM tradizionali. La piattaforma AKEDO consente molteplici fonti di guadagno sia per i creator di protocolli che per i creator di giochi: chiunque può creare collezioni di giochi e lanciare token di collezione con un solo clic.