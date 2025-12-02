Maggiori informazioni su AKE
Informazioni sul prezzo di AKE
Che cos'è AKE
Whitepaper di AKE
Sito web ufficiale di AKE
Economia del token di AKE
Previsioni del prezzo di AKE
Cronologia di AKE
Guida all'acquisto di AKE
Convertitore di AKE in valuta fiat
Spot AKE
Futures USDT-M AKE
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di AKEDO (AKE)
Economia del token e analisi del prezzo di AKEDO (AKE)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AKEDO (AKE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su AKEDO AKE
AKEDO è un motore di creazione di giochi e contenuti basato sul vibe coding e una piattaforma di lancio che utilizza AI agent per migliorare l'efficienza dello sviluppo di 100 volte rispetto alle soluzioni LLM tradizionali. La piattaforma AKEDO consente molteplici fonti di guadagno sia per i creator di protocolli che per i creator di giochi: chiunque può creare collezioni di giochi e lanciare token di collezione con un solo clic.
Economia del token di AKEDO (AKE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di AKEDO (AKE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token AKE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token AKE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di AKE, esplora il prezzo in tempo reale del token AKE!
Come acquistare AKE
Vuoi aggiungere AKEDO (AKE) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di AKE, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di AKEDO (AKE)
L'analisi della cronologia dei prezzi di AKE aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di AKE
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi AKE? La nostra pagina di previsione dei prezzi di AKE combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista AKEDO (AKE)
Importo
1 AKE = 0.0003831 USD
Fai trading di AKEDO (AKE)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione
Ant Token
ANTY
+276.78%
AEGIS
AEGIS
+227.04%
BNBird
BIRD
+127.78%
Rayls
RLS
+79.50%
Jump Tom
JUMP
+91.87%