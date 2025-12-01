Economia del token di AGI Alpha (AGIALPHA)

Economia del token di AGI Alpha (AGIALPHA)

Scopri informazioni chiave su AGI Alpha (AGIALPHA), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-01 23:44:58 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di AGI Alpha (AGIALPHA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AGI Alpha (AGIALPHA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M
Fornitura totale:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Fornitura circolante:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M
Massimo storico:
$ 0.03709
$ 0.03709$ 0.03709
Minimo storico:
$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268$ 0.000577276480339268
Prezzo attuale:
$ 0.0025149
$ 0.0025149$ 0.0025149

Informazioni su AGI Alpha AGIALPHA

Every time an AI Agent completes a job on the AGI Alpha network, it turns into $AGIALPHA. This means more protocol activity = more $AGIALPHA demand. The token’s value is directly tied to adoption, not hype.

Sito web ufficiale:
https://agialpha.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/tWKHzXd5PRmxTF5cMfJkm2Ua3TcjwNNoSRUqx6Apump

Economia del token di AGI Alpha (AGIALPHA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di AGI Alpha (AGIALPHA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token AGIALPHA che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token AGIALPHA possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di AGIALPHA, esplora il prezzo in tempo reale del token AGIALPHA!

Come acquistare AGIALPHA

Vuoi aggiungere AGI Alpha (AGIALPHA) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di AGIALPHA, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.

Cronologia dei prezzi di AGI Alpha (AGIALPHA)

L'analisi della cronologia dei prezzi di AGIALPHA aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di AGIALPHA

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi AGIALPHA? La nostra pagina di previsione dei prezzi di AGIALPHA combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

Perché dovresti scegliere MEXC?

MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.

Oltre 4,000 coppie di trading nei mercati Spot e Futures
I listing di token più rapidi tra i CEX
#1 in liquidità nel settore
Le commissioni più basse, supportate da un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Trasparenza della riserva di token oltre il 100% per i fondi degli utenti
Barriere d'ingresso bassissime: acquista criptovalute con solo 1 USDT
mc_how_why_title
Acquista criptovalute con solo 1 USDT: la tua strada più semplice per le crypto!

Disclaimer

I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.

Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy