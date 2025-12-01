Economia del token di AdEx (ADX)

Scopri informazioni chiave su AdEx (ADX), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-01 23:44:51 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di AdEx (ADX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AdEx (ADX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 14.86M
Fornitura totale:
$ 150.00M
Fornitura circolante:
$ 147.90M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 15.08M
Massimo storico:
$ 0.1846
Minimo storico:
$ 0.034879632974
Prezzo attuale:
$ 0.1005
Informazioni su AdEx ADX

Sito web ufficiale:
https://www.adex.network/
Whitepaper:
https://adexnetwork.notion.site/AdEx-AURA-Vision-198552af7b4f802d8f44c46b3f8ec7ec
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3

Economia del token di AdEx (ADX): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di AdEx (ADX) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token ADX che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token ADX possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di ADX, esplora il prezzo in tempo reale del token ADX!

Come acquistare ADX

Vuoi aggiungere AdEx (ADX) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di ADX, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.

Cronologia dei prezzi di AdEx (ADX)

L'analisi della cronologia dei prezzi di ADX aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di ADX

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi ADX? La nostra pagina di previsione dei prezzi di ADX combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

Acquista criptovalute con solo 1 USDT: la tua strada più semplice per le crypto!

Disclaimer

I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.

