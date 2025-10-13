Economia del token di 401K (401K)
Informazioni su 401K 401K
401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks
Rewards are based on volume. Which means that:
Price goes up? More stocks
Price goes down? More stocks
There is a tax on each transaction that is used for generating rewards
Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens
CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE
Buyer beware:
At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract
Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not
Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes
Economia del token di 401K (401K): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di 401K (401K) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token 401K che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token 401K possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di 401K, esplora il prezzo in tempo reale del token 401K!
