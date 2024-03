Come acquistare NEAR Protocol, Near Coin (NEAR) Guida

2

Scegli come desideri acquistare i token crypto NEAR Protocol, Near Coin (NEAR).

Clicca sul link "Acquista Crypto" in alto a sinistra nella navigazione del sito Web MEXC, che mostrerà i metodi disponibili nella tua regione.

Per transazioni più fluide, puoi considerare di acquistare prima una stablecoin come USDT, per poi utilizzarla per acquistare NEAR Protocol, Near Coin (NEAR) sul mercato spot.

A. Acquisto con carta di credito/debito

Se sei un nuovo utente, questa è l'opzione più semplice per acquistare NEAR Protocol, Near Coin ( NEAR ). MEXC supporta sia Visa che MasterCard.

Acquista NEAR Protocol, Near Coin ( NEAR ) direttamente da altri utenti con il servizio peer-to-peer MEXC. Offriamo assistenza e supporto di alta qualità in tutto il mondo. Tutti gli ordini e le transazioni sono protetti da escrow e MEXC.

Deposita istantaneamente USDT tramite SEPA senza commissioni ed effettua un trading spot per acquistare NEAR Protocol, Near Coin.

MEXC offre molteplici servizi di pagamento, inclusi Simplex, Banxa, Mercuryo ecc. Ti consente di ottenere il miglior scambio spot per l'acquisto NEAR Protocol, Near Coin .