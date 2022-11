Il Trade Mining è un vantaggio esclusivo preparato da MEXC per i nostri trader. Gli utenti possono scambiare gettoni selezionati e condividere il montepremi corrispondente. Più scambi, più premi puoi ricevere.

Regole di condivisione dei premi: Importo totale del montepremi * Volume di scambio individuale/Volume di scambio totale dei partecipanti

Nota :

a. Solo gli account principali sono idonei per questo evento, gli account secondari non possono partecipare.

b. I market maker, i trader di API e gli utenti istituzionali non possono partecipare all'evento.

c. Gli utenti possono partecipare a più eventi, in cui i premi verranno calcolati in base alla proporzione del volume di scambi dell'utente a ciascun evento.