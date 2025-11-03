WORK (WORK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00012734 $ 0.00012734 $ 0.00012734 24h alacsony $ 0.00013913 $ 0.00013913 $ 0.00013913 24h magas 24h alacsony $ 0.00012734$ 0.00012734 $ 0.00012734 24h magas $ 0.00013913$ 0.00013913 $ 0.00013913 Minden idők csúcspontja $ 0.00489791$ 0.00489791 $ 0.00489791 Legalacsonyabb ár $ 0.00008908$ 0.00008908 $ 0.00008908 Árváltozás (1H) -1.19% Árváltozás (1D) -7.77% Árváltozás (7D) +23.60% Árváltozás (7D) +23.60%

WORK (WORK) valós idejű ár: $0.00012714. Az elmúlt 24 órában, a(z)WORK legalacsonyabb ára $ 0.00012734, legmagasabb ára pedig $ 0.00013913 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WORK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00489791, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00008908 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WORK változása a következő volt: -1.19% az elmúlt órában, -7.77% az elmúlt 24 órában, és +23.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WORK (WORK) piaci információk

Piaci érték $ 127.14K$ 127.14K $ 127.14K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 127.14K$ 127.14K $ 127.14K Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

A(z) WORK jelenlegi piaci plafonja $ 127.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WORK keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999997534.39. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 127.14K.