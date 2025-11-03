TőzsdeDEX+
A(z) élő WOLFI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WOLFI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WOLFI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő WOLFI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WOLFI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WOLFI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WOLFI

WOLFI árinformációk

Mi a(z) WOLFI

WOLFI hivatalos webhely

WOLFI tokenomikai adatai

WOLFI árelőrejelzés

WOLFI Ár (WOLFI)

Nem listázott

1 WOLFI-USD élő ár:

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
WOLFI (WOLFI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:00:35 (UTC+8)

WOLFI (WOLFI) árinformáció (USD)

WOLFI (WOLFI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WOLFI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WOLFI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00191356, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WOLFI változása a következő volt: +0.33% az elmúlt órában, -4.16% az elmúlt 24 órában, és +1.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WOLFI (WOLFI) piaci információk

A(z) WOLFI jelenlegi piaci plafonja $ 746.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WOLFI keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 746.04K.

WOLFI (WOLFI) árelőzmények USD

A(z) WOLFIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) WOLFI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) WOLFI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) WOLFI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.16%
30 nap$ 0-42.29%
60 nap$ 0-35.97%
90 nap$ 0--

Mi a(z) WOLFI (WOLFI)

This project is a meme coin that pays tribute to the most iconic and widely recognized mascot within the Avalanche blockchain community. Designed to embody the spirit and culture of the Avalanche ecosystem, the coin offers a fun and engaging way for users to participate in the network while celebrating its most beloved mascot. Through community-driven initiatives, social engagement, and a strong connection to Avalanche’s identity, the project aims to foster a cultural movement within the Avalanche ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

WOLFI (WOLFI) Erőforrás

WOLFI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WOLFI (WOLFI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WOLFI (WOLFI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WOLFI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WOLFI árelőrejelzését most!

WOLFI helyi valutákra

WOLFI (WOLFI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WOLFI (WOLFI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WOLFI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: WOLFI (WOLFI)

Mennyit ér ma a(z) WOLFI (WOLFI)?
A(z) élő WOLFI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WOLFI ára a(z) USD esetében?
A(z) WOLFI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WOLFI piaci plafonja?
A(z) WOLFI piaci plafonja $ 746.04K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WOLFI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WOLFI keringésben lévő tokenszáma 10.00B USD.
Mi volt a(z) WOLFI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WOLFI mindenkori legmagasabb ára 0.00191356 USD.
Mi volt a(z) WOLFI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WOLFI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WOLFI kereskedési volumene?
A(z) WOLFI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WOLFI ára emelkedni fog idén?
A(z) WOLFI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WOLFI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
WOLFI (WOLFI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

