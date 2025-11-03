TőzsdeDEX+
A(z) élő WeWay ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WWY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WWY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WWY

WWY árinformációk

Mi a(z) WWY

WWY hivatalos webhely

WWY tokenomikai adatai

WWY árelőrejelzés

WeWay Ár (WWY)

1 WWY-USD élő ár:

-0.70%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
WeWay (WWY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:59:42 (UTC+8)

WeWay (WWY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

$ 0.080202
-0.01%

-0.40%

-6.75%

-6.75%

WeWay (WWY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WWY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WWY valaha volt legmagasabb ára $ 0.080202, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WWY változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -0.40% az elmúlt 24 órában, és -6.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WeWay (WWY) piaci információk

$ 88.80K
--
$ 91.16K
6.82B
6,999,999,999.0
A(z) WeWay jelenlegi piaci plafonja $ 88.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WWY keringésben lévő tokenszáma 6.82B, és a teljes tokenszám 6999999999.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 91.16K.

WeWay (WWY) árelőzmények USD

A(z) WeWayUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) WeWay USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) WeWay USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) WeWay USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.40%
30 nap$ 0-22.48%
60 nap$ 0+20.13%
90 nap$ 0--

Mi a(z) WeWay (WWY)

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products:

WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics.

WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more.

WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics.

WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions.

The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022.

Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

WeWay (WWY) Erőforrás

WeWay árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WeWay (WWY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WeWay (WWY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WeWay rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WeWay árelőrejelzését most!

WWY helyi valutákra

WeWay (WWY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WeWay (WWY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WWY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: WeWay (WWY)

Mennyit ér ma a(z) WeWay (WWY)?
A(z) élő WWY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WWY ára a(z) USD esetében?
A(z) WWY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WeWay piaci plafonja?
A(z) WWY piaci plafonja $ 88.80K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WWY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WWY keringésben lévő tokenszáma 6.82B USD.
Mi volt a(z) WWY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WWY mindenkori legmagasabb ára 0.080202 USD.
Mi volt a(z) WWY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WWY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WWY kereskedési volumene?
A(z) WWY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WWY ára emelkedni fog idén?
A(z) WWY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WWY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:59:42 (UTC+8)

WeWay (WWY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

