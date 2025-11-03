TőzsdeDEX+
A(z) élő WAVE ár ma 0.00023304 USD. Kövesd nyomon a(z) WAV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WAV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

WAVE Logó

WAVE Ár (WAV)

Nem listázott

1 WAV-USD élő ár:

$0.00023304
-7.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
WAVE (WAV) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:59:00 (UTC+8)

WAVE (WAV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00023179
24h alacsony
$ 0.00025477
24h magas

$ 0.00023179
$ 0.00025477
$ 0.02539264
$ 0.00015716
+0.10%

-7.46%

-16.91%

-16.91%

WAVE (WAV) valós idejű ár: $0.00023304. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAV legalacsonyabb ára $ 0.00023179, legmagasabb ára pedig $ 0.00025477 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAV valaha volt legmagasabb ára $ 0.02539264, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00015716 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAV változása a következő volt: +0.10% az elmúlt órában, -7.46% az elmúlt 24 órában, és -16.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WAVE (WAV) piaci információk

$ 75.20K
--
$ 233.04K
322.68M
1,000,000,000.0
A(z) WAVE jelenlegi piaci plafonja $ 75.20K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAV keringésben lévő tokenszáma 322.68M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 233.04K.

WAVE (WAV) árelőzmények USD

A(z) WAVEUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) WAVE USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000977730.
A(z) WAVE USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000940741.
A(z) WAVE USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0014591248525418831.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.46%
30 nap$ -0.0000977730-41.95%
60 nap$ -0.0000940741-40.36%
90 nap$ -0.0014591248525418831-86.22%

Mi a(z) WAVE (WAV)

WaveWorld is the first platform uniting GameFi, DeFi, and AI Smart Trading Solution on Sui and MOVE ecosystems, allowing users to trade in a smart and easy way while maximizing profits facilitated by the AI trading tools. Accessible via Telegram, Twitter, LINE, WaveWorld enables both Web2 and Web3 users to easily and conveniently access the blockchain ecosystem without the need for additional applications.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

WAVE (WAV) Erőforrás

Hivatalos webhely

WAVE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WAVE (WAV) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WAVE (WAV) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WAVE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WAVE árelőrejelzését most!

WAV helyi valutákra

WAVE (WAV) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WAVE (WAV) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WAV token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: WAVE (WAV)

Mennyit ér ma a(z) WAVE (WAV)?
A(z) élő WAV ár a(z) USD esetében 0.00023304 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WAV ára a(z) USD esetében?
A(z) WAV jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00023304. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WAVE piaci plafonja?
A(z) WAV piaci plafonja $ 75.20K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WAV keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WAV keringésben lévő tokenszáma 322.68M USD.
Mi volt a(z) WAV mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WAV mindenkori legmagasabb ára 0.02539264 USD.
Mi volt a(z) WAV mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WAV mindenkori legalacsonyabb ára 0.00015716 USD.
Mekkora a(z) WAV kereskedési volumene?
A(z) WAV élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WAV ára emelkedni fog idén?
A(z) WAV a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WAV árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:59:00 (UTC+8)

WAVE (WAV) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

