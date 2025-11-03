WAVE (WAV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00023179 24h alacsony $ 0.00025477 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.02539264 Legalacsonyabb ár $ 0.00015716 Árváltozás (1H) +0.10% Árváltozás (1D) -7.46% Árváltozás (7D) -16.91%

WAVE (WAV) valós idejű ár: $0.00023304. Az elmúlt 24 órában, a(z)WAV legalacsonyabb ára $ 0.00023179, legmagasabb ára pedig $ 0.00025477 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WAV valaha volt legmagasabb ára $ 0.02539264, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00015716 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WAV változása a következő volt: +0.10% az elmúlt órában, -7.46% az elmúlt 24 órában, és -16.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WAVE (WAV) piaci információk

Piaci érték $ 75.20K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 233.04K Forgalomban lévő készlet 322.68M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) WAVE jelenlegi piaci plafonja $ 75.20K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WAV keringésben lévő tokenszáma 322.68M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 233.04K.