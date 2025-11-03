VUSD (VUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.987605 $ 0.987605 $ 0.987605 24h alacsony $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24h magas 24h alacsony $ 0.987605$ 0.987605 $ 0.987605 24h magas $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Minden idők csúcspontja $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Legalacsonyabb ár $ 0.96079$ 0.96079 $ 0.96079 Árváltozás (1H) -0.52% Árváltozás (1D) -1.24% Árváltozás (7D) -1.33% Árváltozás (7D) -1.33%

VUSD (VUSD) valós idejű ár: $0.987662. Az elmúlt 24 órában, a(z)VUSD legalacsonyabb ára $ 0.987605, legmagasabb ára pedig $ 1.004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.044, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.96079 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VUSD változása a következő volt: -0.52% az elmúlt órában, -1.24% az elmúlt 24 órában, és -1.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VUSD (VUSD) piaci információk

Piaci érték $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Forgalomban lévő készlet 1.61M 1.61M 1.61M Teljes tokenszám 1,609,887.481886927 1,609,887.481886927 1,609,887.481886927

A(z) VUSD jelenlegi piaci plafonja $ 1.59M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VUSD keringésben lévő tokenszáma 1.61M, és a teljes tokenszám 1609887.481886927. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.59M.