VANTA (VANTA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.12% Árváltozás (1D) -5.80% Árváltozás (7D) -11.99% Árváltozás (7D) -11.99%

VANTA (VANTA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VANTA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VANTA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VANTA változása a következő volt: -0.12% az elmúlt órában, -5.80% az elmúlt 24 órában, és -11.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

VANTA (VANTA) piaci információk

Piaci érték $ 99.51K$ 99.51K $ 99.51K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 99.51K$ 99.51K $ 99.51K Forgalomban lévő készlet 100.00B 100.00B 100.00B Teljes tokenszám 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A(z) VANTA jelenlegi piaci plafonja $ 99.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VANTA keringésben lévő tokenszáma 100.00B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 99.51K.