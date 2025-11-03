Unit Pump (UPUMP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00412903 $ 0.00412903 $ 0.00412903 24h alacsony $ 0.00479957 $ 0.00479957 $ 0.00479957 24h magas 24h alacsony $ 0.00412903$ 0.00412903 $ 0.00412903 24h magas $ 0.00479957$ 0.00479957 $ 0.00479957 Minden idők csúcspontja $ 0.00878431$ 0.00878431 $ 0.00878431 Legalacsonyabb ár $ 0.00228745$ 0.00228745 $ 0.00228745 Árváltozás (1H) -0.62% Árváltozás (1D) -13.02% Árváltozás (7D) -13.28% Árváltozás (7D) -13.28%

Unit Pump (UPUMP) valós idejű ár: $0.00415596. Az elmúlt 24 órában, a(z)UPUMP legalacsonyabb ára $ 0.00412903, legmagasabb ára pedig $ 0.00479957 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UPUMP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00878431, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00228745 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UPUMP változása a következő volt: -0.62% az elmúlt órában, -13.02% az elmúlt 24 órában, és -13.28% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Unit Pump (UPUMP) piaci információk

Piaci érték $ 132.31M$ 132.31M $ 132.31M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.15B$ 4.15B $ 4.15B Forgalomban lévő készlet 31.90B 31.90B 31.90B Teljes tokenszám 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

A(z) Unit Pump jelenlegi piaci plafonja $ 132.31M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UPUMP keringésben lévő tokenszáma 31.90B, és a teljes tokenszám 1000000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.15B.