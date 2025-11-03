UIUI (UI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00002861 24h alacsony $ 0.00002996 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.02300427 Legalacsonyabb ár $ 0.00002492 Árváltozás (1H) -0.51% Árváltozás (1D) -3.55% Árváltozás (7D) -0.37%

UIUI (UI) valós idejű ár: $0.00002874. Az elmúlt 24 órában, a(z)UI legalacsonyabb ára $ 0.00002861, legmagasabb ára pedig $ 0.00002996 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) UI valaha volt legmagasabb ára $ 0.02300427, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002492 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) UI változása a következő volt: -0.51% az elmúlt órában, -3.55% az elmúlt 24 órában, és -0.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

UIUI (UI) piaci információk

Piaci érték $ 17.58K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 28.77K Forgalomban lévő készlet 611.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) UIUI jelenlegi piaci plafonja $ 17.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) UI keringésben lévő tokenszáma 611.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 28.77K.