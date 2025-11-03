Tuff (TUFF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00226927$ 0.00226927 $ 0.00226927 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.23% Árváltozás (7D) -29.14% Árváltozás (7D) -29.14%

Tuff (TUFF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TUFF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TUFF valaha volt legmagasabb ára $ 0.00226927, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TUFF változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.23% az elmúlt 24 órában, és -29.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tuff (TUFF) piaci információk

Piaci érték $ 33.44K$ 33.44K $ 33.44K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 33.44K$ 33.44K $ 33.44K Forgalomban lévő készlet 999.96M 999.96M 999.96M Teljes tokenszám 999,964,159.954774 999,964,159.954774 999,964,159.954774

A(z) Tuff jelenlegi piaci plafonja $ 33.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TUFF keringésben lévő tokenszáma 999.96M, és a teljes tokenszám 999964159.954774. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 33.44K.