A(z) élő Tuff ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TUFF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TUFF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Tuff ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TUFF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TUFF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TUFF

TUFF árinformációk

Mi a(z) TUFF

TUFF hivatalos webhely

TUFF tokenomikai adatai

TUFF árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Tuff Logó

Tuff Ár (TUFF)

Nem listázott

1 TUFF-USD élő ár:

--
----
+0.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Tuff (TUFF) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:49:27 (UTC+8)

Tuff (TUFF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00226927
$ 0.00226927$ 0.00226927

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.23%

-29.14%

-29.14%

Tuff (TUFF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TUFF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TUFF valaha volt legmagasabb ára $ 0.00226927, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TUFF változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.23% az elmúlt 24 órában, és -29.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tuff (TUFF) piaci információk

$ 33.44K
$ 33.44K$ 33.44K

--
----

$ 33.44K
$ 33.44K$ 33.44K

999.96M
999.96M 999.96M

999,964,159.954774
999,964,159.954774 999,964,159.954774

A(z) Tuff jelenlegi piaci plafonja $ 33.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TUFF keringésben lévő tokenszáma 999.96M, és a teljes tokenszám 999964159.954774. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 33.44K.

Tuff (TUFF) árelőzmények USD

A(z) TuffUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Tuff USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Tuff USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Tuff USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.23%
30 nap$ 0-54.15%
60 nap$ 0-88.91%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Tuff (TUFF)

TUFF is a meme-driven cryptocurrency on the Solana blockchain, created for fun, community, and culture. Branding itself as the “Hardest Coin on Chain,” TUFF stands out with bold energy and an unbreakable attitude. Born unrugged and built different, TUFF brings meme culture to life with strength, humor, and a thriving community that’s here to go the distance. we're aiming to provide new system of fun with minigames onchain in the future

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Tuff (TUFF) Erőforrás

Hivatalos webhely

Tuff árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Tuff (TUFF) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Tuff (TUFF) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Tuff rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Tuff árelőrejelzését most!

TUFF helyi valutákra

Tuff (TUFF) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Tuff (TUFF) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TUFF token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Tuff (TUFF)

Mennyit ér ma a(z) Tuff (TUFF)?
A(z) élő TUFF ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TUFF ára a(z) USD esetében?
A(z) TUFF jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Tuff piaci plafonja?
A(z) TUFF piaci plafonja $ 33.44K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TUFF keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TUFF keringésben lévő tokenszáma 999.96M USD.
Mi volt a(z) TUFF mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TUFF mindenkori legmagasabb ára 0.00226927 USD.
Mi volt a(z) TUFF mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TUFF mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TUFF kereskedési volumene?
A(z) TUFF élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TUFF ára emelkedni fog idén?
A(z) TUFF a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TUFF árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:49:27 (UTC+8)

Tuff (TUFF) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

