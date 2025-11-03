Tema (TEMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00012768 $ 0.00012768 $ 0.00012768 24h alacsony $ 0.0001303 $ 0.0001303 $ 0.0001303 24h magas 24h alacsony $ 0.00012768$ 0.00012768 $ 0.00012768 24h magas $ 0.0001303$ 0.0001303 $ 0.0001303 Minden idők csúcspontja $ 0.062646$ 0.062646 $ 0.062646 Legalacsonyabb ár $ 0.00011821$ 0.00011821 $ 0.00011821 Árváltozás (1H) +1.25% Árváltozás (1D) +0.69% Árváltozás (7D) -6.20% Árváltozás (7D) -6.20%

Tema (TEMA) valós idejű ár: $0.00012972. Az elmúlt 24 órában, a(z)TEMA legalacsonyabb ára $ 0.00012768, legmagasabb ára pedig $ 0.0001303 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TEMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.062646, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00011821 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TEMA változása a következő volt: +1.25% az elmúlt órában, +0.69% az elmúlt 24 órában, és -6.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Tema (TEMA) piaci információk

Piaci érték $ 128.52K$ 128.52K $ 128.52K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 128.52K$ 128.52K $ 128.52K Forgalomban lévő készlet 999.95M 999.95M 999.95M Teljes tokenszám 999,951,193.51243 999,951,193.51243 999,951,193.51243

A(z) Tema jelenlegi piaci plafonja $ 128.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TEMA keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999951193.51243. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 128.52K.