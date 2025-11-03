Taboshi (TABOSHI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 13.84 $ 13.84 $ 13.84 24h alacsony $ 15.02 $ 15.02 $ 15.02 24h magas 24h alacsony $ 13.84$ 13.84 $ 13.84 24h magas $ 15.02$ 15.02 $ 15.02 Minden idők csúcspontja $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Legalacsonyabb ár $ 12.53$ 12.53 $ 12.53 Árváltozás (1H) -0.38% Árváltozás (1D) -6.72% Árváltozás (7D) -10.25% Árváltozás (7D) -10.25%

Taboshi (TABOSHI) valós idejű ár: $13.91. Az elmúlt 24 órában, a(z)TABOSHI legalacsonyabb ára $ 13.84, legmagasabb ára pedig $ 15.02 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TABOSHI valaha volt legmagasabb ára $ 47.25, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 12.53 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TABOSHI változása a következő volt: -0.38% az elmúlt órában, -6.72% az elmúlt 24 órában, és -10.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Taboshi (TABOSHI) piaci információk

Piaci érték $ 765.40K$ 765.40K $ 765.40K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Forgalomban lévő készlet 54.95K 54.95K 54.95K Teljes tokenszám 185,964.0 185,964.0 185,964.0

A(z) Taboshi jelenlegi piaci plafonja $ 765.40K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TABOSHI keringésben lévő tokenszáma 54.95K, és a teljes tokenszám 185964.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.59M.