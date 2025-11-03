stabble (STB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0060569 24h alacsony $ 0.0061736 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.04127941 Legalacsonyabb ár $ 0.00301014 Árváltozás (1H) -0.59% Árváltozás (1D) -0.88% Árváltozás (7D) -3.82%

stabble (STB) valós idejű ár: $0.00606401. Az elmúlt 24 órában, a(z)STB legalacsonyabb ára $ 0.0060569, legmagasabb ára pedig $ 0.0061736 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STB valaha volt legmagasabb ára $ 0.04127941, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00301014 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STB változása a következő volt: -0.59% az elmúlt órában, -0.88% az elmúlt 24 órában, és -3.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

stabble (STB) piaci információk

Piaci érték $ 599.12K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.03M Forgalomban lévő készlet 98.80M Teljes tokenszám 500,000,000.0

A(z) stabble jelenlegi piaci plafonja $ 599.12K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STB keringésben lévő tokenszáma 98.80M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.03M.