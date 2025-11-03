Squill (SQUILL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.110787 $ 0.110787 $ 0.110787 24h alacsony $ 0.112513 $ 0.112513 $ 0.112513 24h magas 24h alacsony $ 0.110787$ 0.110787 $ 0.110787 24h magas $ 0.112513$ 0.112513 $ 0.112513 Minden idők csúcspontja $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 Legalacsonyabb ár $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.45% Árváltozás (7D) -12.76% Árváltozás (7D) -12.76%

Squill (SQUILL) valós idejű ár: $0.111128. Az elmúlt 24 órában, a(z)SQUILL legalacsonyabb ára $ 0.110787, legmagasabb ára pedig $ 0.112513 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SQUILL valaha volt legmagasabb ára $ 0.523435, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.069945 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SQUILL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.45% az elmúlt 24 órában, és -12.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Squill (SQUILL) piaci információk

Piaci érték $ 393.69K$ 393.69K $ 393.69K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Forgalomban lévő készlet 3.54M 3.54M 3.54M Teljes tokenszám 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A(z) Squill jelenlegi piaci plafonja $ 393.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SQUILL keringésben lévő tokenszáma 3.54M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.11M.