A(z) élő SOLPUMP ár ma 0.01470432 USD. Kövesd nyomon a(z) SOLPUMP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SOLPUMP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SOLPUMP

SOLPUMP árinformációk

Mi a(z) SOLPUMP

SOLPUMP fehér könyv

SOLPUMP hivatalos webhely

SOLPUMP tokenomikai adatai

SOLPUMP árelőrejelzés

SOLPUMP Logó

SOLPUMP Ár (SOLPUMP)

Nem listázott

1 SOLPUMP-USD élő ár:

$0.01470432
-4.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
SOLPUMP (SOLPUMP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:33:10 (UTC+8)

SOLPUMP (SOLPUMP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01453921
24h alacsony
$ 0.01603478
24h magas

$ 0.01453921
$ 0.01603478
$ 0.02417307
$ 0.00712638
-1.38%

-4.06%

-20.19%

-20.19%

SOLPUMP (SOLPUMP) valós idejű ár: $0.01470432. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOLPUMP legalacsonyabb ára $ 0.01453921, legmagasabb ára pedig $ 0.01603478 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOLPUMP valaha volt legmagasabb ára $ 0.02417307, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00712638 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOLPUMP változása a következő volt: -1.38% az elmúlt órában, -4.06% az elmúlt 24 órában, és -20.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SOLPUMP (SOLPUMP) piaci információk

$ 1.37M
--
$ 2.82M
93.15M
192,035,875.90739
A(z) SOLPUMP jelenlegi piaci plafonja $ 1.37M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOLPUMP keringésben lévő tokenszáma 93.15M, és a teljes tokenszám 192035875.90739. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.82M.

SOLPUMP (SOLPUMP) árelőzmények USD

A(z) SOLPUMPUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00062231920980346.
A(z) SOLPUMP USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0056825138.
A(z) SOLPUMP USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) SOLPUMP USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00062231920980346-4.06%
30 nap$ -0.0056825138-38.64%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) SOLPUMP (SOLPUMP)

Solpump.com is a fully on-chain solana casino with direct wallet connections, no KYC, instant deposits & withdraws and original solana based games. $SOLPUMP is solpump.com's official token.

  • 20% of site profit will go to buy and burn mechanisms. Buy and Burn will happen at the end of each day

  • 50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far.

  • 40% of the token will be airdropped to users based on future wager.

  • 10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SOLPUMP (SOLPUMP) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

SOLPUMP árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SOLPUMP (SOLPUMP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SOLPUMP (SOLPUMP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SOLPUMP rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SOLPUMP árelőrejelzését most!

SOLPUMP helyi valutákra

SOLPUMP (SOLPUMP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SOLPUMP (SOLPUMP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SOLPUMP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SOLPUMP (SOLPUMP)

Mennyit ér ma a(z) SOLPUMP (SOLPUMP)?
A(z) élő SOLPUMP ár a(z) USD esetében 0.01470432 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SOLPUMP ára a(z) USD esetében?
A(z) SOLPUMP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01470432. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SOLPUMP piaci plafonja?
A(z) SOLPUMP piaci plafonja $ 1.37M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SOLPUMP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SOLPUMP keringésben lévő tokenszáma 93.15M USD.
Mi volt a(z) SOLPUMP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SOLPUMP mindenkori legmagasabb ára 0.02417307 USD.
Mi volt a(z) SOLPUMP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SOLPUMP mindenkori legalacsonyabb ára 0.00712638 USD.
Mekkora a(z) SOLPUMP kereskedési volumene?
A(z) SOLPUMP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SOLPUMP ára emelkedni fog idén?
A(z) SOLPUMP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SOLPUMP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:33:10 (UTC+8)

SOLPUMP (SOLPUMP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

