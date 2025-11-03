SOLPUMP (SOLPUMP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01453921 $ 0.01453921 $ 0.01453921 24h alacsony $ 0.01603478 $ 0.01603478 $ 0.01603478 24h magas 24h alacsony $ 0.01453921$ 0.01453921 $ 0.01453921 24h magas $ 0.01603478$ 0.01603478 $ 0.01603478 Minden idők csúcspontja $ 0.02417307$ 0.02417307 $ 0.02417307 Legalacsonyabb ár $ 0.00712638$ 0.00712638 $ 0.00712638 Árváltozás (1H) -1.38% Árváltozás (1D) -4.06% Árváltozás (7D) -20.19% Árváltozás (7D) -20.19%

SOLPUMP (SOLPUMP) valós idejű ár: $0.01470432. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOLPUMP legalacsonyabb ára $ 0.01453921, legmagasabb ára pedig $ 0.01603478 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOLPUMP valaha volt legmagasabb ára $ 0.02417307, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00712638 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOLPUMP változása a következő volt: -1.38% az elmúlt órában, -4.06% az elmúlt 24 órában, és -20.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SOLPUMP (SOLPUMP) piaci információk

Piaci érték $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Forgalomban lévő készlet 93.15M 93.15M 93.15M Teljes tokenszám 192,035,875.90739 192,035,875.90739 192,035,875.90739

A(z) SOLPUMP jelenlegi piaci plafonja $ 1.37M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOLPUMP keringésben lévő tokenszáma 93.15M, és a teljes tokenszám 192035875.90739. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.82M.