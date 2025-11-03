TőzsdeDEX+
A(z) élő Solid ár ma 0.982297 USD. Kövesd nyomon a(z) SOLID USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SOLID ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Solid Ár (SOLID)

$0.984444
+3.60%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:32:46 (UTC+8)

Solid (SOLID) árinformáció (USD)

$ 0.940317
24h alacsony
$ 1.002
24h magas
$ 0.940317
$ 0.940317$ 0.940317

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

$ 0.342748
$ 0.342748$ 0.342748

+0.38%

+3.05%

-1.92%

-1.92%

Solid (SOLID) valós idejű ár: $0.982297. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOLID legalacsonyabb ára $ 0.940317, legmagasabb ára pedig $ 1.002 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOLID valaha volt legmagasabb ára $ 1.093, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.342748 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOLID változása a következő volt: +0.38% az elmúlt órában, +3.05% az elmúlt 24 órában, és -1.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Solid (SOLID) piaci információk

$ 79.79K
$ 79.79K$ 79.79K

--
----

$ 79.79K
$ 79.79K$ 79.79K

81.05K
81.05K 81.05K

81,051.025686
81,051.025686 81,051.025686

A(z) Solid jelenlegi piaci plafonja $ 79.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOLID keringésben lévő tokenszáma 81.05K, és a teljes tokenszám 81051.025686. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 79.79K.

Solid (SOLID) árelőzmények USD

A(z) SolidUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.02911902.
A(z) Solid USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0204860986.
A(z) Solid USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Solid USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.02911902+3.05%
30 nap$ -0.0204860986-2.08%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Solid (SOLID)

SOLID is both the name of the protocol and the over-collateralized stablecoin it issues, built on the Terra (Phoenix) blockchain. The protocol requires all collateral ratios (LTV) to exceed 100%, ensuring stability by preventing over-minting. Through the SOLID app, users can deposit a mix of Terra LSTs, axl.wBTC, USDC, and other supported assets — currently seven collateral types — to mint SOLID and repay it anytime. Unlike many lending protocols that accrue interest, SOLID only charges a one-time mint fee with no ongoing interest, making it a cost-efficient option. If collateral LTV falls below its threshold, liquidation occurs, with a built-in premium bid function in the dApp allowing users to bid on collateral and repay SOLID, which is then burned to reduce supply. The protocol allows for temporary deviations below $1 without triggering liquidation, using mint-fee adjustments to regulate supply.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Solid (SOLID) Erőforrás

Solid árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Solid (SOLID) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Solid (SOLID) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Solid rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Solid (SOLID) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Solid (SOLID) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SOLID token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Solid (SOLID)

Mennyit ér ma a(z) Solid (SOLID)?
A(z) élő SOLID ár a(z) USD esetében 0.982297 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SOLID ára a(z) USD esetében?
A(z) SOLID jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.982297. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Solid piaci plafonja?
A(z) SOLID piaci plafonja $ 79.79K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SOLID keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SOLID keringésben lévő tokenszáma 81.05K USD.
Mi volt a(z) SOLID mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SOLID mindenkori legmagasabb ára 1.093 USD.
Mi volt a(z) SOLID mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SOLID mindenkori legalacsonyabb ára 0.342748 USD.
Mekkora a(z) SOLID kereskedési volumene?
A(z) SOLID élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SOLID ára emelkedni fog idén?
A(z) SOLID a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SOLID árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:32:46 (UTC+8)

Solid (SOLID) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

