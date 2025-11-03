Solid (SOLID) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.940317 $ 0.940317 $ 0.940317 24h alacsony $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24h magas 24h alacsony $ 0.940317$ 0.940317 $ 0.940317 24h magas $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Minden idők csúcspontja $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Legalacsonyabb ár $ 0.342748$ 0.342748 $ 0.342748 Árváltozás (1H) +0.38% Árváltozás (1D) +3.05% Árváltozás (7D) -1.92% Árváltozás (7D) -1.92%

Solid (SOLID) valós idejű ár: $0.982297. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOLID legalacsonyabb ára $ 0.940317, legmagasabb ára pedig $ 1.002 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOLID valaha volt legmagasabb ára $ 1.093, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.342748 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOLID változása a következő volt: +0.38% az elmúlt órában, +3.05% az elmúlt 24 órában, és -1.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Solid (SOLID) piaci információk

Piaci érték $ 79.79K$ 79.79K $ 79.79K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 79.79K$ 79.79K $ 79.79K Forgalomban lévő készlet 81.05K 81.05K 81.05K Teljes tokenszám 81,051.025686 81,051.025686 81,051.025686

A(z) Solid jelenlegi piaci plafonja $ 79.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOLID keringésben lévő tokenszáma 81.05K, és a teljes tokenszám 81051.025686. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 79.79K.