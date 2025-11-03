TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő SolControl ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SCTRL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SCTRL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő SolControl ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SCTRL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SCTRL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SCTRL

SCTRL árinformációk

Mi a(z) SCTRL

SCTRL fehér könyv

SCTRL hivatalos webhely

SCTRL tokenomikai adatai

SCTRL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

SolControl Logó

SolControl Ár (SCTRL)

Nem listázott

1 SCTRL-USD élő ár:

$0.00034959
$0.00034959$0.00034959
-18.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
SolControl (SCTRL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:32:38 (UTC+8)

SolControl (SCTRL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00296632
$ 0.00296632$ 0.00296632

$ 0
$ 0$ 0

-1.25%

-18.99%

-26.34%

-26.34%

SolControl (SCTRL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SCTRL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SCTRL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00296632, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SCTRL változása a következő volt: -1.25% az elmúlt órában, -18.99% az elmúlt 24 órában, és -26.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SolControl (SCTRL) piaci információk

$ 353.69K
$ 353.69K$ 353.69K

--
----

$ 353.69K
$ 353.69K$ 353.69K

1.01B
1.01B 1.01B

1,011,714,374.29149
1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149

A(z) SolControl jelenlegi piaci plafonja $ 353.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SCTRL keringésben lévő tokenszáma 1.01B, és a teljes tokenszám 1011714374.29149. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 353.69K.

SolControl (SCTRL) árelőzmények USD

A(z) SolControlUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) SolControl USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) SolControl USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) SolControl USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-18.99%
30 nap$ 0-53.80%
60 nap$ 0-72.47%
90 nap$ 0--

Mi a(z) SolControl (SCTRL)

The Biggest Reward Project on Solana

Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout

SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success.

The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements.

TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

SolControl (SCTRL) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

SolControl árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) SolControl (SCTRL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) SolControl (SCTRL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) SolControl rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) SolControl árelőrejelzését most!

SCTRL helyi valutákra

SolControl (SCTRL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) SolControl (SCTRL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SCTRL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: SolControl (SCTRL)

Mennyit ér ma a(z) SolControl (SCTRL)?
A(z) élő SCTRL ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SCTRL ára a(z) USD esetében?
A(z) SCTRL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) SolControl piaci plafonja?
A(z) SCTRL piaci plafonja $ 353.69K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SCTRL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SCTRL keringésben lévő tokenszáma 1.01B USD.
Mi volt a(z) SCTRL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SCTRL mindenkori legmagasabb ára 0.00296632 USD.
Mi volt a(z) SCTRL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SCTRL mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SCTRL kereskedési volumene?
A(z) SCTRL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SCTRL ára emelkedni fog idén?
A(z) SCTRL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SCTRL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:32:38 (UTC+8)

SolControl (SCTRL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,832.99
$107,832.99$107,832.99

-2.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,736.11
$3,736.11$3,736.11

-3.04%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.78
$177.78$177.78

-3.26%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0513
$1.0513$1.0513

-16.68%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,832.99
$107,832.99$107,832.99

-2.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,736.11
$3,736.11$3,736.11

-3.04%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.78
$177.78$177.78

-3.26%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.17
$84.17$84.17

-5.00%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4354
$2.4354$2.4354

-2.58%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0326
$0.0326$0.0326

-34.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10383
$0.10383$0.10383

+25.68%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002001
$0.000000002001$0.000000002001

+360.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000528
$0.0000528$0.0000528

+109.52%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005574
$0.00005574$0.00005574

+52.25%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010175
$0.0010175$0.0010175

+32.67%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000352
$0.0000352$0.0000352

+27.53%