SolControl (SCTRL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00296632$ 0.00296632 $ 0.00296632 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.25% Árváltozás (1D) -18.99% Árváltozás (7D) -26.34% Árváltozás (7D) -26.34%

SolControl (SCTRL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SCTRL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SCTRL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00296632, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SCTRL változása a következő volt: -1.25% az elmúlt órában, -18.99% az elmúlt 24 órában, és -26.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SolControl (SCTRL) piaci információk

Piaci érték $ 353.69K$ 353.69K $ 353.69K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 353.69K$ 353.69K $ 353.69K Forgalomban lévő készlet 1.01B 1.01B 1.01B Teljes tokenszám 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149

A(z) SolControl jelenlegi piaci plafonja $ 353.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SCTRL keringésben lévő tokenszáma 1.01B, és a teljes tokenszám 1011714374.29149. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 353.69K.