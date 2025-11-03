solami (SOLAMI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00017261 $ 0.00017261 $ 0.00017261 24h alacsony $ 0.00018766 $ 0.00018766 $ 0.00018766 24h magas 24h alacsony $ 0.00017261$ 0.00017261 $ 0.00017261 24h magas $ 0.00018766$ 0.00018766 $ 0.00018766 Minden idők csúcspontja $ 0.00483002$ 0.00483002 $ 0.00483002 Legalacsonyabb ár $ 0.000152$ 0.000152 $ 0.000152 Árváltozás (1H) -2.64% Árváltozás (1D) -4.81% Árváltozás (7D) -8.12% Árváltozás (7D) -8.12%

solami (SOLAMI) valós idejű ár: $0.00017341. Az elmúlt 24 órában, a(z)SOLAMI legalacsonyabb ára $ 0.00017261, legmagasabb ára pedig $ 0.00018766 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SOLAMI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00483002, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000152 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SOLAMI változása a következő volt: -2.64% az elmúlt órában, -4.81% az elmúlt 24 órában, és -8.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

solami (SOLAMI) piaci információk

Piaci érték $ 173.30K$ 173.30K $ 173.30K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 173.30K$ 173.30K $ 173.30K Forgalomban lévő készlet 999.33M 999.33M 999.33M Teljes tokenszám 999,330,038.873296 999,330,038.873296 999,330,038.873296

A(z) solami jelenlegi piaci plafonja $ 173.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SOLAMI keringésben lévő tokenszáma 999.33M, és a teljes tokenszám 999330038.873296. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 173.30K.