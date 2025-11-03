Smart Layer Network (SLN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01363107 $ 0.01363107 $ 0.01363107 24h alacsony $ 0.0165999 $ 0.0165999 $ 0.0165999 24h magas 24h alacsony $ 0.01363107$ 0.01363107 $ 0.01363107 24h magas $ 0.0165999$ 0.0165999 $ 0.0165999 Minden idők csúcspontja $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Legalacsonyabb ár $ 0.01234428$ 0.01234428 $ 0.01234428 Árváltozás (1H) -3.86% Árváltozás (1D) +6.96% Árváltozás (7D) -26.52% Árváltozás (7D) -26.52%

Smart Layer Network (SLN) valós idejű ár: $0.01535917. Az elmúlt 24 órában, a(z)SLN legalacsonyabb ára $ 0.01363107, legmagasabb ára pedig $ 0.0165999 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SLN valaha volt legmagasabb ára $ 7.46, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01234428 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SLN változása a következő volt: -3.86% az elmúlt órában, +6.96% az elmúlt 24 órában, és -26.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Smart Layer Network (SLN) piaci információk

Piaci érték $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Forgalomban lévő készlet 78.76M 78.76M 78.76M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Smart Layer Network jelenlegi piaci plafonja $ 1.21M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SLN keringésben lévő tokenszáma 78.76M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.54M.