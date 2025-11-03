SKELETON (SKELSUI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00005252 $ 0.00005252 $ 0.00005252 24h alacsony $ 0.00006038 $ 0.00006038 $ 0.00006038 24h magas 24h alacsony $ 0.00005252$ 0.00005252 $ 0.00005252 24h magas $ 0.00006038$ 0.00006038 $ 0.00006038 Minden idők csúcspontja $ 0.00036699$ 0.00036699 $ 0.00036699 Legalacsonyabb ár $ 0.00002377$ 0.00002377 $ 0.00002377 Árváltozás (1H) -1.37% Árváltozás (1D) -12.19% Árváltozás (7D) -34.70% Árváltozás (7D) -34.70%

SKELETON (SKELSUI) valós idejű ár: $0.0000523. Az elmúlt 24 órában, a(z)SKELSUI legalacsonyabb ára $ 0.00005252, legmagasabb ára pedig $ 0.00006038 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SKELSUI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00036699, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002377 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SKELSUI változása a következő volt: -1.37% az elmúlt órában, -12.19% az elmúlt 24 órában, és -34.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SKELETON (SKELSUI) piaci információk

Piaci érték $ 52.60K$ 52.60K $ 52.60K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 52.60K$ 52.60K $ 52.60K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) SKELETON jelenlegi piaci plafonja $ 52.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SKELSUI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 52.60K.