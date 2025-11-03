SimiliScan (SMS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00091039 24h alacsony $ 0.00122084 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00376516 Legalacsonyabb ár $ 0.00091039 Árváltozás (1H) -0.13% Árváltozás (1D) -24.67% Árváltozás (7D) -53.18%

SimiliScan (SMS) valós idejű ár: $0.00091458. Az elmúlt 24 órában, a(z)SMS legalacsonyabb ára $ 0.00091039, legmagasabb ára pedig $ 0.00122084 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SMS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00376516, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00091039 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SMS változása a következő volt: -0.13% az elmúlt órában, -24.67% az elmúlt 24 órában, és -53.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

SimiliScan (SMS) piaci információk

Piaci érték $ 91.23K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 91.23K Forgalomban lévő készlet 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) SimiliScan jelenlegi piaci plafonja $ 91.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SMS keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 91.23K.