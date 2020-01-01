Shockwaves (NEUROS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Shockwaves (NEUROS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Shockwaves (NEUROS) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals. Hivatalos webhely: https://shockwaves.ai/ Fehér könyv: https://whitepaper.shockwaves.ai Vásárolj most NEUROS tokent!

Shockwaves (NEUROS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Shockwaves (NEUROS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 65.98K $ 65.98K $ 65.98K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 36.02M $ 36.02M $ 36.02M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 183.15K $ 183.15K $ 183.15K Minden idők csúcspontja: $ 0.210037 $ 0.210037 $ 0.210037 Minden idők mélypontja: $ 0.00171495 $ 0.00171495 $ 0.00171495 Jelenlegi ár: $ 0.00183151 $ 0.00183151 $ 0.00183151 További tudnivalók a(z) Shockwaves (NEUROS) áráról

Shockwaves (NEUROS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Shockwaves (NEUROS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEUROS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NEUROS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NEUROS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEUROS token élő árfolyamát!

NEUROS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NEUROS kapcsán? NEUROS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NEUROS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

