TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Sharp Token ár ma 0.00702512 USD. Kövesd nyomon a(z) SHARP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SHARP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Sharp Token ár ma 0.00702512 USD. Kövesd nyomon a(z) SHARP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SHARP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SHARP

SHARP árinformációk

Mi a(z) SHARP

SHARP fehér könyv

SHARP hivatalos webhely

SHARP tokenomikai adatai

SHARP árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Sharp Token Logó

Sharp Token Ár (SHARP)

Nem listázott

1 SHARP-USD élő ár:

$0.00702512
$0.00702512$0.00702512
+15.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Sharp Token (SHARP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:29:47 (UTC+8)

Sharp Token (SHARP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00589474
$ 0.00589474$ 0.00589474
24h alacsony
$ 0.00703559
$ 0.00703559$ 0.00703559
24h magas

$ 0.00589474
$ 0.00589474$ 0.00589474

$ 0.00703559
$ 0.00703559$ 0.00703559

$ 0.0120001
$ 0.0120001$ 0.0120001

$ 0.00441049
$ 0.00441049$ 0.00441049

+0.05%

+15.89%

-16.35%

-16.35%

Sharp Token (SHARP) valós idejű ár: $0.00702512. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHARP legalacsonyabb ára $ 0.00589474, legmagasabb ára pedig $ 0.00703559 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHARP valaha volt legmagasabb ára $ 0.0120001, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00441049 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHARP változása a következő volt: +0.05% az elmúlt órában, +15.89% az elmúlt 24 órában, és -16.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sharp Token (SHARP) piaci információk

$ 20.90M
$ 20.90M$ 20.90M

--
----

$ 479.14M
$ 479.14M$ 479.14M

2.98B
2.98B 2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

A(z) Sharp Token jelenlegi piaci plafonja $ 20.90M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SHARP keringésben lévő tokenszáma 2.98B, és a teljes tokenszám 68230000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 479.14M.

Sharp Token (SHARP) árelőzmények USD

A(z) Sharp TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00096343.
A(z) Sharp Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0017435195.
A(z) Sharp Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Sharp Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00096343+15.89%
30 nap$ -0.0017435195-24.81%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Sharp Token (SHARP) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Sharp Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Sharp Token (SHARP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Sharp Token (SHARP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Sharp Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Sharp Token árelőrejelzését most!

SHARP helyi valutákra

Sharp Token (SHARP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Sharp Token (SHARP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SHARP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Sharp Token (SHARP)

Mennyit ér ma a(z) Sharp Token (SHARP)?
A(z) élő SHARP ár a(z) USD esetében 0.00702512 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SHARP ára a(z) USD esetében?
A(z) SHARP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00702512. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Sharp Token piaci plafonja?
A(z) SHARP piaci plafonja $ 20.90M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SHARP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SHARP keringésben lévő tokenszáma 2.98B USD.
Mi volt a(z) SHARP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SHARP mindenkori legmagasabb ára 0.0120001 USD.
Mi volt a(z) SHARP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SHARP mindenkori legalacsonyabb ára 0.00441049 USD.
Mekkora a(z) SHARP kereskedési volumene?
A(z) SHARP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SHARP ára emelkedni fog idén?
A(z) SHARP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SHARP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:29:47 (UTC+8)

Sharp Token (SHARP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,827.72
$107,827.72$107,827.72

-2.07%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.12
$3,738.12$3,738.12

-2.98%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.17
$178.17$178.17

-3.05%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0581
$1.0581$1.0581

-16.15%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,827.72
$107,827.72$107,827.72

-2.07%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.12
$3,738.12$3,738.12

-2.98%

Solana Logó

Solana

SOL

$178.17
$178.17$178.17

-3.05%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.15
$84.15$84.15

-5.02%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4362
$2.4362$2.4362

-2.54%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0311
$0.0311$0.0311

-37.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05701
$0.05701$0.05701

+185.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10365
$0.10365$0.10365

+25.46%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002080
$0.000000002080$0.000000002080

+378.16%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000514
$0.0000514$0.0000514

+103.96%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005541
$0.00005541$0.00005541

+51.35%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0010108
$0.0010108$0.0010108

+31.80%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054554
$0.0054554$0.0054554

+29.78%