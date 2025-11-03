Sharp Token (SHARP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00589474 24h alacsony $ 0.00703559 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0120001 Legalacsonyabb ár $ 0.00441049 Árváltozás (1H) +0.05% Árváltozás (1D) +15.89% Árváltozás (7D) -16.35%

Sharp Token (SHARP) valós idejű ár: $0.00702512. Az elmúlt 24 órában, a(z)SHARP legalacsonyabb ára $ 0.00589474, legmagasabb ára pedig $ 0.00703559 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SHARP valaha volt legmagasabb ára $ 0.0120001, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00441049 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SHARP változása a következő volt: +0.05% az elmúlt órában, +15.89% az elmúlt 24 órában, és -16.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Sharp Token (SHARP) piaci információk

Piaci érték $ 20.90M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 479.14M Forgalomban lévő készlet 2.98B Teljes tokenszám 68,230,000,000.0

A(z) Sharp Token jelenlegi piaci plafonja $ 20.90M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SHARP keringésben lévő tokenszáma 2.98B, és a teljes tokenszám 68230000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 479.14M.