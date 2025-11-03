Runnit (RUNNIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00018147 $ 0.00018147 $ 0.00018147 24h alacsony $ 0.00019611 $ 0.00019611 $ 0.00019611 24h magas 24h alacsony $ 0.00018147$ 0.00018147 $ 0.00018147 24h magas $ 0.00019611$ 0.00019611 $ 0.00019611 Minden idők csúcspontja $ 0.00184201$ 0.00184201 $ 0.00184201 Legalacsonyabb ár $ 0.00005387$ 0.00005387 $ 0.00005387 Árváltozás (1H) -2.40% Árváltozás (1D) -2.21% Árváltozás (7D) -41.97% Árváltozás (7D) -41.97%

Runnit (RUNNIT) valós idejű ár: $0.00018147. Az elmúlt 24 órában, a(z)RUNNIT legalacsonyabb ára $ 0.00018147, legmagasabb ára pedig $ 0.00019611 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RUNNIT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00184201, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005387 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RUNNIT változása a következő volt: -2.40% az elmúlt órában, -2.21% az elmúlt 24 órában, és -41.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Runnit (RUNNIT) piaci információk

Piaci érték $ 178.59K$ 178.59K $ 178.59K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 178.59K$ 178.59K $ 178.59K Forgalomban lévő készlet 984.03M 984.03M 984.03M Teljes tokenszám 984,031,455.8837429 984,031,455.8837429 984,031,455.8837429

A(z) Runnit jelenlegi piaci plafonja $ 178.59K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RUNNIT keringésben lévő tokenszáma 984.03M, és a teljes tokenszám 984031455.8837429. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 178.59K.