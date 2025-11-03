Robora (RBR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01364824 $ 0.01364824 $ 0.01364824 24h alacsony $ 0.02196044 $ 0.02196044 $ 0.02196044 24h magas 24h alacsony $ 0.01364824$ 0.01364824 $ 0.01364824 24h magas $ 0.02196044$ 0.02196044 $ 0.02196044 Minden idők csúcspontja $ 0.210107$ 0.210107 $ 0.210107 Legalacsonyabb ár $ 0.01295042$ 0.01295042 $ 0.01295042 Árváltozás (1H) -3.18% Árváltozás (1D) -33.33% Árváltozás (7D) -48.13% Árváltozás (7D) -48.13%

Robora (RBR) valós idejű ár: $0.01427873. Az elmúlt 24 órában, a(z)RBR legalacsonyabb ára $ 0.01364824, legmagasabb ára pedig $ 0.02196044 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RBR valaha volt legmagasabb ára $ 0.210107, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01295042 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RBR változása a következő volt: -3.18% az elmúlt órában, -33.33% az elmúlt 24 órában, és -48.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Robora (RBR) piaci információk

Piaci érték $ 971.66K$ 971.66K $ 971.66K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Forgalomban lévő készlet 68.01M 68.01M 68.01M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Robora jelenlegi piaci plafonja $ 971.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RBR keringésben lévő tokenszáma 68.01M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.43M.