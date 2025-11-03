TőzsdeDEX+
A(z) élő Robora ár ma 0.01427873 USD. Kövesd nyomon a(z) RBR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RBR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Robora Ár (RBR)

$0.01458955
$0.01458955
-31.90%1D
Robora (RBR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:25:49 (UTC+8)

Robora (RBR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01364824
$ 0.01364824
24h alacsony
$ 0.02196044
$ 0.02196044
24h magas

$ 0.01364824
$ 0.01364824

$ 0.02196044
$ 0.02196044

$ 0.210107
$ 0.210107

$ 0.01295042
$ 0.01295042

-3.18%

-33.33%

-48.13%

-48.13%

Robora (RBR) valós idejű ár: $0.01427873. Az elmúlt 24 órában, a(z)RBR legalacsonyabb ára $ 0.01364824, legmagasabb ára pedig $ 0.02196044 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RBR valaha volt legmagasabb ára $ 0.210107, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01295042 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RBR változása a következő volt: -3.18% az elmúlt órában, -33.33% az elmúlt 24 órában, és -48.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Robora (RBR) piaci információk

$ 971.66K
$ 971.66K

--
----

$ 1.43M
$ 1.43M

68.01M
68.01M

100,000,000.0
100,000,000.0

A(z) Robora jelenlegi piaci plafonja $ 971.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RBR keringésben lévő tokenszáma 68.01M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.43M.

Robora (RBR) árelőzmények USD

A(z) RoboraUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0071387115759628.
A(z) Robora USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0116968143.
A(z) Robora USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0100844201.
A(z) Robora USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0071387115759628-33.33%
30 nap$ -0.0116968143-81.91%
60 nap$ -0.0100844201-70.62%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Robora (RBR)

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.

Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.

Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.

User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.

Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.

Synths: Embed AI Brains in Your Robots

"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Robora árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Robora (RBR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Robora (RBR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Robora rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Robora árelőrejelzését most!

RBR helyi valutákra

Robora (RBR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Robora (RBR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RBR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Robora (RBR)

Mennyit ér ma a(z) Robora (RBR)?
A(z) élő RBR ár a(z) USD esetében 0.01427873 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RBR ára a(z) USD esetében?
A(z) RBR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01427873. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Robora piaci plafonja?
A(z) RBR piaci plafonja $ 971.66K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RBR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RBR keringésben lévő tokenszáma 68.01M USD.
Mi volt a(z) RBR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RBR mindenkori legmagasabb ára 0.210107 USD.
Mi volt a(z) RBR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RBR mindenkori legalacsonyabb ára 0.01295042 USD.
Mekkora a(z) RBR kereskedési volumene?
A(z) RBR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RBR ára emelkedni fog idén?
A(z) RBR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RBR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:25:49 (UTC+8)

