A(z) élő Retsa ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RETSA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RETSA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RETSA

RETSA árinformációk

Mi a(z) RETSA

RETSA hivatalos webhely

RETSA tokenomikai adatai

RETSA árelőrejelzés

Retsa Logó

Retsa Ár (RETSA)

Nem listázott

1 RETSA-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Retsa (RETSA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:06:03 (UTC+8)

Retsa (RETSA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194489
$ 0.00194489$ 0.00194489

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.94%

-8.94%

Retsa (RETSA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RETSA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RETSA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00194489, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RETSA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -8.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Retsa (RETSA) piaci információk

$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K

--
----

$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Retsa jelenlegi piaci plafonja $ 7.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RETSA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.07K.

Retsa (RETSA) árelőzmények USD

A(z) RetsaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Retsa USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Retsa USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Retsa USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-29.35%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Retsa (RETSA)

Retsa stirs the midnight brew. The toad leaps. The story wakes. 🌙 ⚗️. The first decentralized native IP aimed create real world toys developed by bnb chain native builders and KOLs. Retsa is the first decentralized, blockchain-native intellectual property designed to bridge digital communities with physical products. Built by experienced BNB Chain developers and key opinion leaders (KOLs), the project’s core purpose is to create collectible real-world toys and merchandise directly linked to its on-chain ecosystem. By leveraging decentralized ownership and community collaboration, Retsa transforms storytelling into tangible utility—merging digital culture, narrative IP, and blockchain-verified collectibles into a scalable, real-world product line.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Retsa (RETSA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Retsa árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Retsa (RETSA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Retsa (RETSA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Retsa rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Retsa árelőrejelzését most!

RETSA helyi valutákra

Retsa (RETSA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Retsa (RETSA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RETSA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Retsa (RETSA)

Mennyit ér ma a(z) Retsa (RETSA)?
A(z) élő RETSA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RETSA ára a(z) USD esetében?
A(z) RETSA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Retsa piaci plafonja?
A(z) RETSA piaci plafonja $ 7.07K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RETSA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RETSA keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) RETSA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RETSA mindenkori legmagasabb ára 0.00194489 USD.
Mi volt a(z) RETSA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RETSA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) RETSA kereskedési volumene?
A(z) RETSA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RETSA ára emelkedni fog idén?
A(z) RETSA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RETSA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:06:03 (UTC+8)

Retsa (RETSA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

