Qubit Ár (QBIT)
-0.34%
-10.33%
-27.35%
-27.35%
Qubit (QBIT) valós idejű ár: $0.00389187. Az elmúlt 24 órában, a(z)QBIT legalacsonyabb ára $ 0.0037801, legmagasabb ára pedig $ 0.00441583 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QBIT valaha volt legmagasabb ára $ 0.01578659, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00189874 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QBIT változása a következő volt: -0.34% az elmúlt órában, -10.33% az elmúlt 24 órában, és -27.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Qubit jelenlegi piaci plafonja $ 3.89M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QBIT keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.89M.
A(z) QubitUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000448663426887731.
A(z) Qubit USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0003811934.
A(z) Qubit USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0021599773.
A(z) Qubit USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.005506971485652497.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.000448663426887731
|-10.33%
|30 nap
|$ +0.0003811934
|+9.79%
|60 nap
|$ -0.0021599773
|-55.49%
|90 nap
|$ -0.005506971485652497
|-58.59%
Qubit is a decentralized protocol that provides permissionless access to real quantum computing infrastructure. It allows users to execute circuits on live quantum processing units (QPUs), access native quantum randomness, and experiment with quantum-secure primitives directly on-chain.
Designed to bridge the gap between cutting-edge quantum hardware and the evolving landscape of Web3, Qubit enables developers, researchers, and everyday users to engage with real quantum computing through a streamlined blockchain interface. Its mission is to democratize access to quantum resources and foster a new generation of decentralized applications that integrate quantum capabilities.
The platform operates on-chain, with smart contracts governing access, verification, and usage of quantum compute jobs. Users can submit quantum circuits via the Qubit interface, route them to live QPUs, and retrieve the results, all while maintaining full transparency and verifiability on the blockchain.
Beyond computational access, Qubit offers tools focused on quantum security, including quantum-secure key generation and post-quantum cryptographic primitives. These features are designed to help users and protocols future-proof their infrastructure against the anticipated risks of quantum attacks on classical encryption systems.
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
