Qubit (QBIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0037801 $ 0.0037801 $ 0.0037801 24h alacsony $ 0.00441583 $ 0.00441583 $ 0.00441583 24h magas 24h alacsony $ 0.0037801$ 0.0037801 $ 0.0037801 24h magas $ 0.00441583$ 0.00441583 $ 0.00441583 Minden idők csúcspontja $ 0.01578659$ 0.01578659 $ 0.01578659 Legalacsonyabb ár $ 0.00189874$ 0.00189874 $ 0.00189874 Árváltozás (1H) -0.34% Árváltozás (1D) -10.33% Árváltozás (7D) -27.35% Árváltozás (7D) -27.35%

Qubit (QBIT) valós idejű ár: $0.00389187. Az elmúlt 24 órában, a(z)QBIT legalacsonyabb ára $ 0.0037801, legmagasabb ára pedig $ 0.00441583 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QBIT valaha volt legmagasabb ára $ 0.01578659, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00189874 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QBIT változása a következő volt: -0.34% az elmúlt órában, -10.33% az elmúlt 24 órában, és -27.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Qubit (QBIT) piaci információk

Piaci érték $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Qubit jelenlegi piaci plafonja $ 3.89M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QBIT keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.89M.