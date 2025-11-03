TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Quantlink ár ma 0.00015972 USD. Kövesd nyomon a(z) QLK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QLK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Quantlink ár ma 0.00015972 USD. Kövesd nyomon a(z) QLK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QLK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: QLK

QLK árinformációk

Mi a(z) QLK

QLK fehér könyv

QLK hivatalos webhely

QLK tokenomikai adatai

QLK árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Quantlink Logó

Quantlink Ár (QLK)

Nem listázott

1 QLK-USD élő ár:

$0.00015972
$0.00015972$0.00015972
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Quantlink (QLK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:21:54 (UTC+8)

Quantlink (QLK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.080298
$ 0.080298$ 0.080298

$ 0.00015735
$ 0.00015735$ 0.00015735

--

--

-78.88%

-78.88%

Quantlink (QLK) valós idejű ár: $0.00015972. Az elmúlt 24 órában, a(z)QLK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QLK valaha volt legmagasabb ára $ 0.080298, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00015735 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QLK változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -78.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Quantlink (QLK) piaci információk

$ 15.97K
$ 15.97K$ 15.97K

--
----

$ 15.97K
$ 15.97K$ 15.97K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Quantlink jelenlegi piaci plafonja $ 15.97K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QLK keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.97K.

Quantlink (QLK) árelőzmények USD

A(z) QuantlinkUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Quantlink USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001484244.
A(z) Quantlink USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001533356.
A(z) Quantlink USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0001484244-92.92%
60 nap$ -0.0001533356-96.00%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Quantlink (QLK)

Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market

QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps).

Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions.

Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Quantlink (QLK) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Quantlink árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Quantlink (QLK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Quantlink (QLK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Quantlink rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Quantlink árelőrejelzését most!

QLK helyi valutákra

Quantlink (QLK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Quantlink (QLK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) QLK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Quantlink (QLK)

Mennyit ér ma a(z) Quantlink (QLK)?
A(z) élő QLK ár a(z) USD esetében 0.00015972 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) QLK ára a(z) USD esetében?
A(z) QLK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00015972. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Quantlink piaci plafonja?
A(z) QLK piaci plafonja $ 15.97K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) QLK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) QLK keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) QLK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) QLK mindenkori legmagasabb ára 0.080298 USD.
Mi volt a(z) QLK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) QLK mindenkori legalacsonyabb ára 0.00015735 USD.
Mekkora a(z) QLK kereskedési volumene?
A(z) QLK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) QLK ára emelkedni fog idén?
A(z) QLK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) QLK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:21:54 (UTC+8)

Quantlink (QLK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,559.75
$107,559.75$107,559.75

-2.31%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,731.42
$3,731.42$3,731.42

-3.16%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.06
$177.06$177.06

-3.65%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0603
$1.0603$1.0603

-15.97%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,559.75
$107,559.75$107,559.75

-2.31%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,731.42
$3,731.42$3,731.42

-3.16%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.06
$177.06$177.06

-3.65%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.04
$84.04$84.04

-5.14%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4286
$2.4286$2.4286

-2.85%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0394
$0.0394$0.0394

-21.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05909
$0.05909$0.05909

+195.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10190
$0.10190$0.10190

+23.35%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000499
$0.0000499$0.0000499

+98.01%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005565
$0.00005565$0.00005565

+52.00%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054175
$0.0054175$0.0054175

+28.88%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009736
$0.0009736$0.0009736

+26.95%