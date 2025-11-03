Quantlink (QLK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.080298$ 0.080298 $ 0.080298 Legalacsonyabb ár $ 0.00015735$ 0.00015735 $ 0.00015735 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -78.88% Árváltozás (7D) -78.88%

Quantlink (QLK) valós idejű ár: $0.00015972. Az elmúlt 24 órában, a(z)QLK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QLK valaha volt legmagasabb ára $ 0.080298, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00015735 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QLK változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -78.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Quantlink (QLK) piaci információk

Piaci érték $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Quantlink jelenlegi piaci plafonja $ 15.97K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QLK keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.97K.