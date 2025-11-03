PumpMeme (PM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24h alacsony $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24h magas 24h alacsony $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24h magas $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Minden idők csúcspontja $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Legalacsonyabb ár $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Árváltozás (1H) -0.26% Árváltozás (1D) -0.14% Árváltozás (7D) -0.51% Árváltozás (7D) -0.51%

PumpMeme (PM) valós idejű ár: $1.13. Az elmúlt 24 órában, a(z)PM legalacsonyabb ára $ 1.12, legmagasabb ára pedig $ 1.14 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PM valaha volt legmagasabb ára $ 1.15, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.026 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PM változása a következő volt: -0.26% az elmúlt órában, -0.14% az elmúlt 24 órában, és -0.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PumpMeme (PM) piaci információk

Piaci érték $ 25.91M$ 25.91M $ 25.91M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 112.65M$ 112.65M $ 112.65M Forgalomban lévő készlet 23.00M 23.00M 23.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) PumpMeme jelenlegi piaci plafonja $ 25.91M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PM keringésben lévő tokenszáma 23.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 112.65M.