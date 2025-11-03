PoolFans (FANS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001004 24h alacsony $ 0.00001239 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00001958 Legalacsonyabb ár $ 0.00000471 Árváltozás (1H) -1.27% Árváltozás (1D) -2.42% Árváltozás (7D) -21.81%

PoolFans (FANS) valós idejű ár: $0.00001034. Az elmúlt 24 órában, a(z)FANS legalacsonyabb ára $ 0.00001004, legmagasabb ára pedig $ 0.00001239 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FANS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00001958, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000471 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FANS változása a következő volt: -1.27% az elmúlt órában, -2.42% az elmúlt 24 órában, és -21.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PoolFans (FANS) piaci információk

Piaci érték $ 1.04M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.04M Forgalomban lévő készlet 100.00B Teljes tokenszám 100,000,000,000.0

A(z) PoolFans jelenlegi piaci plafonja $ 1.04M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FANS keringésben lévő tokenszáma 100.00B, és a teljes tokenszám 100000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.04M.