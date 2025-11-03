TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Polypump ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) POLYPUMP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) POLYPUMP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Polypump ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) POLYPUMP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) POLYPUMP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: POLYPUMP

POLYPUMP árinformációk

Mi a(z) POLYPUMP

POLYPUMP fehér könyv

POLYPUMP hivatalos webhely

POLYPUMP tokenomikai adatai

POLYPUMP árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Polypump Logó

Polypump Ár (POLYPUMP)

Nem listázott

1 POLYPUMP-USD élő ár:

--
----
-0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Polypump (POLYPUMP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:17:42 (UTC+8)

Polypump (POLYPUMP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.15%

-23.64%

-23.64%

Polypump (POLYPUMP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)POLYPUMP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POLYPUMP valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POLYPUMP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.15% az elmúlt 24 órában, és -23.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Polypump (POLYPUMP) piaci információk

$ 8.52K
$ 8.52K$ 8.52K

--
----

$ 8.52K
$ 8.52K$ 8.52K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Polypump jelenlegi piaci plafonja $ 8.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POLYPUMP keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.52K.

Polypump (POLYPUMP) árelőzmények USD

A(z) PolypumpUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Polypump USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Polypump USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Polypump USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.15%
30 nap$ 0-95.43%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Polypump (POLYPUMP)

Polypump is a prediction market platform built on Solana where users can create and trade on outcome markets with real SOL. The goal is to make decentralized betting simple, transparent, and fast. Users connect their wallet, place a bet, and see odds and volume update in real time. Settlement is handled through on-chain escrow and mirrored into a clean database for profiles, leaderboards, and market stats. We focus on correctness, fair settlement, and usability instead of chasing high-frequency matching engines. In beta we use devnet SOL and a simple escrow flow, and we are preparing to move the system to mainnet for the official release. Polypump aims to give communities a reliable tool to express beliefs, hedge risks, or simply participate in fun market narratives, while keeping the infrastructure lean, secure, and user-friendly.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Polypump (POLYPUMP) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Polypump árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Polypump (POLYPUMP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Polypump (POLYPUMP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Polypump rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Polypump árelőrejelzését most!

POLYPUMP helyi valutákra

Polypump (POLYPUMP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Polypump (POLYPUMP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) POLYPUMP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Polypump (POLYPUMP)

Mennyit ér ma a(z) Polypump (POLYPUMP)?
A(z) élő POLYPUMP ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) POLYPUMP ára a(z) USD esetében?
A(z) POLYPUMP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Polypump piaci plafonja?
A(z) POLYPUMP piaci plafonja $ 8.52K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) POLYPUMP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) POLYPUMP keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) POLYPUMP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) POLYPUMP mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) POLYPUMP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) POLYPUMP mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) POLYPUMP kereskedési volumene?
A(z) POLYPUMP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) POLYPUMP ára emelkedni fog idén?
A(z) POLYPUMP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) POLYPUMP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:17:42 (UTC+8)

Polypump (POLYPUMP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,605.35
$107,605.35$107,605.35

-2.27%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,727.77
$3,727.77$3,727.77

-3.25%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.87
$176.87$176.87

-3.75%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0579
$1.0579$1.0579

-16.16%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,605.35
$107,605.35$107,605.35

-2.27%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,727.77
$3,727.77$3,727.77

-3.25%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.87
$176.87$176.87

-3.75%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.03
$84.03$84.03

-5.15%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4262
$2.4262$2.4262

-2.94%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0395
$0.0395$0.0395

-21.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05611
$0.05611$0.05611

+180.55%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10489
$0.10489$0.10489

+26.97%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002094
$0.000000002094$0.000000002094

+381.37%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000552
$0.0000552$0.0000552

+119.04%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005640
$0.00005640$0.00005640

+54.05%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000491
$0.000000000491$0.000000000491

+26.22%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053508
$0.0053508$0.0053508

+27.29%