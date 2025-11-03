Polyagent (POLYAGENT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00213733$ 0.00213733 $ 0.00213733 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.77% Árváltozás (1D) +4.51% Árváltozás (7D) -26.98% Árváltozás (7D) -26.98%

Polyagent (POLYAGENT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)POLYAGENT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POLYAGENT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00213733, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POLYAGENT változása a következő volt: -1.77% az elmúlt órában, +4.51% az elmúlt 24 órában, és -26.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Polyagent (POLYAGENT) piaci információk

Piaci érték $ 42.08K$ 42.08K $ 42.08K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 42.08K$ 42.08K $ 42.08K Forgalomban lévő készlet 999.95M 999.95M 999.95M Teljes tokenszám 999,950,693.949336 999,950,693.949336 999,950,693.949336

A(z) Polyagent jelenlegi piaci plafonja $ 42.08K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POLYAGENT keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999950693.949336. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 42.08K.