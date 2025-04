Mi a(z) PlotX (PLOT)

PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PlotX (PLOT) Erőforrás Hivatalos webhely