A(z) élő Plan Bee ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PLANB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PLANB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Plan Bee ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PLANB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PLANB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PLANB

PLANB árinformációk

Mi a(z) PLANB

PLANB tokenomikai adatai

PLANB árelőrejelzés

Plan Bee Logó

Plan Bee Ár (PLANB)

Nem listázott

1 PLANB-USD élő ár:

--
----
-4.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Plan Bee (PLANB) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:16:00 (UTC+8)

Plan Bee (PLANB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.56%

-4.31%

-24.78%

-24.78%

Plan Bee (PLANB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PLANB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PLANB valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PLANB változása a következő volt: -1.56% az elmúlt órában, -4.31% az elmúlt 24 órában, és -24.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Plan Bee (PLANB) piaci információk

$ 87.85K
$ 87.85K$ 87.85K

--
----

$ 87.85K
$ 87.85K$ 87.85K

990.20M
990.20M 990.20M

990,197,555.5912089
990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

A(z) Plan Bee jelenlegi piaci plafonja $ 87.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PLANB keringésben lévő tokenszáma 990.20M, és a teljes tokenszám 990197555.5912089. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 87.85K.

Plan Bee (PLANB) árelőzmények USD

A(z) Plan BeeUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Plan Bee USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Plan Bee USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Plan Bee USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.31%
30 nap$ 0-41.70%
60 nap$ 0-56.03%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Plan Bee (PLANB)

For many of us, it has often felt as though there was never truly a “Plan A.” Plan Bee, launched on the Abstract chain, was created to give our community a meaningful “Plan B” while shining a light on the critical role bees play in sustaining global ecosystems. Bees are essential to biodiversity, agriculture, and the balance of nature, yet their populations face ongoing threats. This project goes beyond raising awareness—it will actively partner with local bee farms to support real-world pollination efforts, cultivate honey, and make these products available to our community. Together, we can celebrate innovation on-chain while protecting one of the planet’s most vital species. The world needs bees, and it needs a Plan Bee.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Plan Bee árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Plan Bee (PLANB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Plan Bee (PLANB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Plan Bee rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Plan Bee árelőrejelzését most!

PLANB helyi valutákra

Plan Bee (PLANB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Plan Bee (PLANB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PLANB token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Plan Bee (PLANB)

Mennyit ér ma a(z) Plan Bee (PLANB)?
A(z) élő PLANB ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PLANB ára a(z) USD esetében?
A(z) PLANB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Plan Bee piaci plafonja?
A(z) PLANB piaci plafonja $ 87.85K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PLANB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PLANB keringésben lévő tokenszáma 990.20M USD.
Mi volt a(z) PLANB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PLANB mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) PLANB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PLANB mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PLANB kereskedési volumene?
A(z) PLANB élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PLANB ára emelkedni fog idén?
A(z) PLANB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PLANB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:16:00 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

