PickleVault (PICKLE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0.00123729 $ 0.00123729 $ 0.00123729 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0.00123729$ 0.00123729 $ 0.00123729 Minden idők csúcspontja $ 0.00814848$ 0.00814848 $ 0.00814848 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -11.66% Árváltozás (1D) -20.59% Árváltozás (7D) -22.59% Árváltozás (7D) -22.59%

PickleVault (PICKLE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PICKLE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00123729 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PICKLE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00814848, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PICKLE változása a következő volt: -11.66% az elmúlt órában, -20.59% az elmúlt 24 órában, és -22.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PickleVault (PICKLE) piaci információk

Piaci érték $ 400.80K$ 400.80K $ 400.80K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 400.80K$ 400.80K $ 400.80K Forgalomban lévő készlet 410.00M 410.00M 410.00M Teljes tokenszám 409,997,200.244622 409,997,200.244622 409,997,200.244622

A(z) PickleVault jelenlegi piaci plafonja $ 400.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PICKLE keringésben lévő tokenszáma 410.00M, és a teljes tokenszám 409997200.244622. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 400.80K.