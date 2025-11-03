PHASMA (PHASMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.81% Árváltozás (1D) +16.97% Árváltozás (7D) +72.79% Árváltozás (7D) +72.79%

PHASMA (PHASMA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PHASMA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PHASMA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PHASMA változása a következő volt: -1.81% az elmúlt órában, +16.97% az elmúlt 24 órában, és +72.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PHASMA (PHASMA) piaci információk

Piaci érték $ 150.78K$ 150.78K $ 150.78K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 175.81K$ 175.81K $ 175.81K Forgalomban lévő készlet 21.16B 21.16B 21.16B Teljes tokenszám 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

A(z) PHASMA jelenlegi piaci plafonja $ 150.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PHASMA keringésben lévő tokenszáma 21.16B, és a teljes tokenszám 24669800000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 175.81K.