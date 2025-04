Mi a(z) Persistence One (XPRT)

Persistence One is building the BTCFi Liquidity Hub, enabling fast, near zero-slippage swaps for XPRT, BTC-variants, and BTCFi tokens on the Persistence DEX App. BTCFi’s rapid growth has created multiple BTC-related assets, making fragmentation a significant challenge. Persistence One will provide a single comprehensive liquidity hub, simplifying value transfer and enhancing interoperability across the entire Bitcoin ecosystem. Trade Now - https://app.persistence.one

