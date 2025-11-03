PathOS (PATHOS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -7.08% Árváltozás (7D) -14.78% Árváltozás (7D) -14.78%

PathOS (PATHOS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PATHOS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PATHOS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00473122, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PATHOS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -7.08% az elmúlt 24 órában, és -14.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PathOS (PATHOS) piaci információk

Piaci érték $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Forgalomban lévő készlet 21.00M 21.00M 21.00M Teljes tokenszám 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A(z) PathOS jelenlegi piaci plafonja $ 10.63K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PATHOS keringésben lévő tokenszáma 21.00M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.63K.