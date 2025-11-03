TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Orbitt Token ár ma 0.093117 USD. Kövesd nyomon a(z) ORBT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ORBT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Orbitt Token ár ma 0.093117 USD. Kövesd nyomon a(z) ORBT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ORBT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ORBT

ORBT árinformációk

Mi a(z) ORBT

ORBT fehér könyv

ORBT hivatalos webhely

ORBT tokenomikai adatai

ORBT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Orbitt Token Logó

Orbitt Token Ár (ORBT)

Nem listázott

1 ORBT-USD élő ár:

$0.093117
$0.093117$0.093117
-4.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Orbitt Token (ORBT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:07 (UTC+8)

Orbitt Token (ORBT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.093267
$ 0.093267$ 0.093267
24h alacsony
$ 0.099046
$ 0.099046$ 0.099046
24h magas

$ 0.093267
$ 0.093267$ 0.093267

$ 0.099046
$ 0.099046$ 0.099046

$ 0.694947
$ 0.694947$ 0.694947

$ 0.00138494
$ 0.00138494$ 0.00138494

-4.37%

-4.04%

-17.69%

-17.69%

Orbitt Token (ORBT) valós idejű ár: $0.093117. Az elmúlt 24 órában, a(z)ORBT legalacsonyabb ára $ 0.093267, legmagasabb ára pedig $ 0.099046 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ORBT valaha volt legmagasabb ára $ 0.694947, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00138494 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ORBT változása a következő volt: -4.37% az elmúlt órában, -4.04% az elmúlt 24 órában, és -17.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Orbitt Token (ORBT) piaci információk

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

14.94M
14.94M 14.94M

19,999,619.09577021
19,999,619.09577021 19,999,619.09577021

A(z) Orbitt Token jelenlegi piaci plafonja $ 1.39M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ORBT keringésben lévő tokenszáma 14.94M, és a teljes tokenszám 19999619.09577021. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.86M.

Orbitt Token (ORBT) árelőzmények USD

A(z) Orbitt TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00392840578019357.
A(z) Orbitt Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0319564414.
A(z) Orbitt Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0311718655.
A(z) Orbitt Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.10130973867268753.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00392840578019357-4.04%
30 nap$ -0.0319564414-34.31%
60 nap$ -0.0311718655-33.47%
90 nap$ -0.10130973867268753-52.10%

Mi a(z) Orbitt Token (ORBT)

The Orbitt Ecosystem features cutting-edge tools like an AI-powered Chrome extension for traders, a Telegram Volume Boosting bot, and a upcoming Solana Launchpad. $ORBT acts as the central currency, unlocking exclusive benefits across all tools.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Orbitt Token (ORBT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Orbitt Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Orbitt Token (ORBT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Orbitt Token (ORBT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Orbitt Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Orbitt Token árelőrejelzését most!

ORBT helyi valutákra

Orbitt Token (ORBT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Orbitt Token (ORBT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ORBT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Orbitt Token (ORBT)

Mennyit ér ma a(z) Orbitt Token (ORBT)?
A(z) élő ORBT ár a(z) USD esetében 0.093117 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ORBT ára a(z) USD esetében?
A(z) ORBT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.093117. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Orbitt Token piaci plafonja?
A(z) ORBT piaci plafonja $ 1.39M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ORBT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ORBT keringésben lévő tokenszáma 14.94M USD.
Mi volt a(z) ORBT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ORBT mindenkori legmagasabb ára 0.694947 USD.
Mi volt a(z) ORBT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ORBT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00138494 USD.
Mekkora a(z) ORBT kereskedési volumene?
A(z) ORBT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ORBT ára emelkedni fog idén?
A(z) ORBT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ORBT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:07 (UTC+8)

Orbitt Token (ORBT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,864.29
$107,864.29$107,864.29

-2.03%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,729.16
$3,729.16$3,729.16

-3.22%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.51
$177.51$177.51

-3.41%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0640
$1.0640$1.0640

-15.68%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,864.29
$107,864.29$107,864.29

-2.03%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,729.16
$3,729.16$3,729.16

-3.22%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.51
$177.51$177.51

-3.41%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.32
$84.32$84.32

-4.83%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4302
$2.4302$2.4302

-2.78%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0378
$0.0378$0.0378

-24.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05610
$0.05610$0.05610

+180.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11177
$0.11177$0.11177

+35.29%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002016
$0.000000002016$0.000000002016

+363.44%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000495
$0.0000495$0.0000495

+96.42%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005830
$0.00005830$0.00005830

+59.24%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0002427
$0.0002427$0.0002427

+21.35%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053445
$0.0053445$0.0053445

+27.14%