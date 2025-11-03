Orbitt Token (ORBT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.093267 24h alacsony $ 0.099046 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.694947 Legalacsonyabb ár $ 0.00138494 Árváltozás (1H) -4.37% Árváltozás (1D) -4.04% Árváltozás (7D) -17.69%

Orbitt Token (ORBT) valós idejű ár: $0.093117. Az elmúlt 24 órában, a(z)ORBT legalacsonyabb ára $ 0.093267, legmagasabb ára pedig $ 0.099046 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ORBT valaha volt legmagasabb ára $ 0.694947, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00138494 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ORBT változása a következő volt: -4.37% az elmúlt órában, -4.04% az elmúlt 24 órában, és -17.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Orbitt Token (ORBT) piaci információk

Piaci érték $ 1.39M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.86M Forgalomban lévő készlet 14.94M Teljes tokenszám 19,999,619.09577021

A(z) Orbitt Token jelenlegi piaci plafonja $ 1.39M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ORBT keringésben lévő tokenszáma 14.94M, és a teljes tokenszám 19999619.09577021. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.86M.