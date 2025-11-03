NETWORKCITIES (CITIES) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00042795 $ 0.00042795 $ 0.00042795 24h alacsony $ 0.000509 $ 0.000509 $ 0.000509 24h magas 24h alacsony $ 0.00042795$ 0.00042795 $ 0.00042795 24h magas $ 0.000509$ 0.000509 $ 0.000509 Minden idők csúcspontja $ 0.00196208$ 0.00196208 $ 0.00196208 Legalacsonyabb ár $ 0.00013011$ 0.00013011 $ 0.00013011 Árváltozás (1H) -2.29% Árváltozás (1D) -5.95% Árváltozás (7D) -0.78% Árváltozás (7D) -0.78%

NETWORKCITIES (CITIES) valós idejű ár: $0.00043397. Az elmúlt 24 órában, a(z)CITIES legalacsonyabb ára $ 0.00042795, legmagasabb ára pedig $ 0.000509 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CITIES valaha volt legmagasabb ára $ 0.00196208, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00013011 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CITIES változása a következő volt: -2.29% az elmúlt órában, -5.95% az elmúlt 24 órában, és -0.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NETWORKCITIES (CITIES) piaci információk

Piaci érték $ 433.95K$ 433.95K $ 433.95K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 433.95K$ 433.95K $ 433.95K Forgalomban lévő készlet 999.95M 999.95M 999.95M Teljes tokenszám 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

A(z) NETWORKCITIES jelenlegi piaci plafonja $ 433.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CITIES keringésben lévő tokenszáma 999.95M, és a teljes tokenszám 999953262.5074646. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 433.95K.