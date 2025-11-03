Mintify (MINT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00104542 $ 0.00104542 $ 0.00104542 24h alacsony $ 0.00111446 $ 0.00111446 $ 0.00111446 24h magas 24h alacsony $ 0.00104542$ 0.00104542 $ 0.00104542 24h magas $ 0.00111446$ 0.00111446 $ 0.00111446 Minden idők csúcspontja $ 0.059905$ 0.059905 $ 0.059905 Legalacsonyabb ár $ 0.00104497$ 0.00104497 $ 0.00104497 Árváltozás (1H) -1.42% Árváltozás (1D) -5.77% Árváltozás (7D) -32.70% Árváltozás (7D) -32.70%

Mintify (MINT) valós idejű ár: $0.00104151. Az elmúlt 24 órában, a(z)MINT legalacsonyabb ára $ 0.00104542, legmagasabb ára pedig $ 0.00111446 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MINT valaha volt legmagasabb ára $ 0.059905, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00104497 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MINT változása a következő volt: -1.42% az elmúlt órában, -5.77% az elmúlt 24 órában, és -32.70% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mintify (MINT) piaci információk

Piaci érték $ 513.46K$ 513.46K $ 513.46K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Forgalomban lévő készlet 493.00M 493.00M 493.00M Teljes tokenszám 999,995,230.2968059 999,995,230.2968059 999,995,230.2968059

A(z) Mintify jelenlegi piaci plafonja $ 513.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MINT keringésben lévő tokenszáma 493.00M, és a teljes tokenszám 999995230.2968059. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.04M.